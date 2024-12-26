موعد الشروق اليوم الخميس 26-12-2024.. أفضل أوقات التقرب إلى الله

يشهد اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، أجواء دينية روحانية مميزة وهادئة، لذا يتوجه المسلمين إلى المساجد لأداء صلاة الفجر في جميع المحافظات، ثم يلي بعدها صلاة الشروق وهي تعتبر أولى بزوغ الشمس.

موعد الشروق اليوم

ويستعرض الموجز، فيما يلي أوقات صلاة الشروق اليوم الخميس 26-12-2024 وفقًا للموقع الجغرافي لكل منطقة:

المنصورة: 6:36 صباحًا

القاهرة: 6:38 صباحًا

الإسماعيلية: 6:34 صباحًا

بورسعيد: 6:33 صباحًا

الجيزة: 6:39 صباحًا

الزقازيق: 6:37 صباحًا

دمياط: 6:34 صباحًا

طنطا: 6:38 صباحًا

الإسكندرية: 6:41 صباحًا

السويس: 6:35 صباحًا

أسيوط: 6:41 صباحًا

موعد الشروق اليوم

سوهاج: 6:40 صباحًا

قنا: 6:39 صباحًا

الأقصر: 6:38 صباحًا

أسوان: 6:34 صباحًا

مطروح: 6:43 صباحًا

العريش: 6:31 صباحًا

الوادي الجديد: 6:42 صباحًا

شرم الشيخ: 6:27 صباحًا

الغردقة: 6:29 صباحًا

الثلث الأخير من الليل

الثلث الأخير من الليل، يعتبر هو الوقت من أفضل الأوقات التي تكون عند المسلمون لأنه يكون مميز وله أجواء روحانية للدعاء والصلاة والعبادة، كما بعد تقسيم الوقت لـ 3 أجزاء من صلاة العشاء إلي الفجر، في هذا اليوم ذاته.

وقت شروق الشمس اليوم

كما يصبح وقت شروق الشمس اليوم الخميس، في القاهرة يكون عند الساعة 6:45 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

يهتم المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة كونها هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وقد فرضها الله على عبادهِ، كما تعتبر صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها من السنن المؤكدة ويكون موعدها قبل قبل شروق الشمس بـ 25 دقيقة.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

موعد الشروق اليوم

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن وقت صلاة الفجر يكون ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، كما يجب أن تؤدى الصلاة قبل أن تشرق الشمس، أو قبل طلوع الشمس وظهورها، وأن تأخير صلاة الفجر إلى هذا الوقت حرام شرعًا

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