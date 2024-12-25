للشفاء العاجل.. هذا أفضل أوقات الدعاء للمريض

يعتبر الدعاء للمريض من الأمور التي يحرص المسلمون على ترديدها لذويهم دائما ممن أصابهم العلّة والمرض، وذلك يكون تطبيقا لقوله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، وذلك هو أملاً في أن يرفع الله عنهم المرض والابتلاء وينعم عليهم بالصحة والعافية.

ولكن دائماً يتردد لدينا سؤال حول أفضل وقت للدعاء للمريض، لذا، سيوضح الموجز فيما يلي الدعاء للمريض.

أفضل أوقات الدعاء للمريض

أفضل أوقات الدعاء للمريض

وبشأن أفضل أوقات الدعاء للمريض، أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وذلك إن أفضل وقت للدعاء هو الثلث الأخير من الليل، موضحاً أنه من المستحب الدعاء للمريض في ذلك التوقيت ومناجاة الله تعالى لأنه يكون أقرب للإستجابة.

الصيغ الصحيحة والمتنوعة للدعاء للمريض

وإليكم أفضل صيغ الدعاء للمريض وهي كالتالي:

"اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، واشفنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

"إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

(اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام. اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين).

(اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين).

(اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين).

«بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام».

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه».

«يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم».

وإليكم أفضل صيغ الدعاء للمريض وهي كالتالي:

«أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم».

"بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين".

"اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين".

أفضل أوقات الدعاء للمريض

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