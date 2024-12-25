تفاصيل صادمة.. اتهام جاي زي وديدي في قضية اغتصاب قديمة

تفاصيل صادمة ..في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الفني، يواجه المغني العالمي جاي زي وزميله شون "ديدي" كومبس اتهامات خطيرة تتعلق باغتصاب فتاة قاصر منذ أكثر من عقدين الدعوى المدنية التي تم رفعها في أكتوبر الماضي، تعيد فتح ملفات من الماضي قد تلقي بظلالها على مسيرتهما المهنية، وتثير تساؤلات حول الجرائم التي يتم دفنها تحت بريق الشهرة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

اتهامات صادمة تهز الوسط الفني

اتهم المغني العالمي جاي زي، واسمه القانوني شون كارتر، إلى جانب شون "ديدي" كومبس، في دعوى مدنية رفعتها امرأة أطلق عليها اسم "جين دو"، زاعمة أنها تعرضت لاعتداء جنسي قبل 24 عاماً وفقت للشكوى المعدلة التي حصل عليها موقع People، تزعم المدعية أنها كانت ضحية اعتداء بعد حضورها حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards عام 2000.

تفاصيل الدعوى الأصلية

تم رفع الدعوى في الأصل بمدينة نيويورك في أكتوبر الماضي، حيث شملت شون "ديدي" كومبس فقط كمدعى عليه، مع حذف أسماء المشاهير الآخرين لاحقاً، تم تعديل الشكوى لإضافة اسم جاي زي، مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الفنية والقانونية.

ادعاءات حول التخدير والاعتداء

تزعم المدعية أنها تعرضت للتخدير بعد توقيعها على اتفاقية عدم إفشاء عند حضورها حفلة بعد حفل توزيع الجوائز وفقاً للشكوى، تم تقديم مشروب لها يحتوي على مادة مخدرة، مما أدى إلى فقدانها السيطرة على الوضع، وتعرضها للاعتداء من قبل كومبس وكارتر كما أشير إلى وجود امرأة مشهورة كانت حاضرة وشاهدت الحادثة دون تدخل.

خلفية الأحداث

تدعي المدعية أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاماً وقت الحادث، وكانت تحاول دخول حفل توزيع الجوائز بالوقوف خارج قاعة راديو سيتي للموسيقى، حيث اقترب منها سائق سيارة ليموزين زاعماً أنه يعمل لدى كومبس وفقاً للدعوى، أخبرت الفتاة بأنها "تناسب ما يبحث عنه ديدي"، ودعيت إلى حفلة بعد الحفل.

الردود القانونية وتأثير القضية

حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من المتهمين بشأن هذه الادعاءات الخطيرة ومع استمرار الإجراءات القانونية، تبقى هذه القضية محط أنظار الإعلام والجمهور، خاصة مع تورط أسماء بارزة في الوسط الفني.

اقرأ أيضاً:

تطورات مثيرة في مسلسل وتر حساس.. تعرف على تفاصيل الحلقة 43

تفاصيل حفل كاظم الساهر في 8 فبراير 2025