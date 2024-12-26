موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025..

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 بجدول ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، ويتصدر فريق ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة وتشيلسي الوصيف برصيد 35 نقطة بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

مواجهة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

تستطيع مشاهدة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره وولفرهامبتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: مزراوي، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، دالوت.

خط الوسط: ماونت، كاسيميرو، كوبي ماينو.

خط الهجوم: أماد ديالو، راشفورد، برونو فيرنانديز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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