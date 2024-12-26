مروة يوسف تطرح أغنيتها الجديدة تسجيل خروج بعد نجاح نفسيات تعبانة

نجاح كبير لأغنية "نفسيات تعبانة".. حققت المطربة مروة يوسف نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الأخيرة "نفسيات تعبانة"، التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأغاني المختلفة، و الأغنية التي كانت من كلمات محمد شكري، وألحان كامل الجندي، وتوزيع رامي المصري، لاقت إشادة واسعة من الجمهور، مما جعلها حديث الساعة في الأيام الماضية، ويرصد الموجز تفاصيل الأغنية.

أغنية جديدة بعنوان "تسجيل خروج"

بعد هذا النجاح اللافت، قررت مروة يوسف استغلال الزخم الكبير وإطلاق أغنية جديدة بعنوان "تسجيل خروج"، الأغنية تم طرحها على منصة "يوتيوب" بالإضافة إلى مختلف منصات الأغاني الرقمية، مما يتيح لجمهورها الاستماع إليها بسهولة.

فريق العمل في "تسجيل خروج"

أغنية "تسجيل خروج" تمتاز بفريق عمل متكامل:

كلمات: سلمى رشيد

ألحان: نورهان البغدادي

توزيع ومكس وماستر: محمود الخضري

إخراج الكليب: أحمد علاء الجندي



كما تميز الكليب بمشاركة تمثيلية من محمود سعد والطفل يوسف، والأغنية من إنتاج شركة "كيان ميوزيك".

توقعات بنجاح كبير

من المتوقع أن تحقق أغنية "تسجيل خروج" نجاحًا مماثلًا أو أكبر من أغنية "نفسيات تعبانة"، خاصة مع الأداء المتميز لمروة يوسف والإبداع الواضح في الكلمات والألحان والإخراج.

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