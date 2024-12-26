توفى خطيبها قبل حفل الزفاف وحرمها السرطان من الانجاب .. أبرز أزمات حورية فرغلي

تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، تريند محرك البحث جوجل، بعدما ردت على الموقف الذي أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بينهما والفنانة بين ناهد السباعي، عندما رفضت الأخيرة تقبيلها خلال مقابلة جمعتهما في مهرجان "القاهرة للفيلم القصير".

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، في تصريحات صحفية، قالت حورية فرغلي أن هذه كانت المرة الأولى التي تقابل فيها ناهد السباعي وأنها شعرت بسعادة كبيرة حينها لأنها كانت فرصة لالتقائها، وكانت ترغب في أن تحتضنها وتقبلها، فطلبت منها ذلك قائلة:"ممكن أبوسك، وهي زقتني وقالتلي لاء، ممكن تكون هي مبتحبش حد يبوسها، وأنا متأكدة إن هي أكيد قصدها مش وحش، لأن هي بنت ناس، وممكن تكون هي عملتها بطريقة مش قصدها وأنا بقنع نفسي إنه أكيد مش قصدها".

ناهد السباعي وحورية فرغلي

أما ناهد السباعي، فقد علقت على هذا الموقف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدة على أن الموضوع كبر بشكل غير متوقع، وأنها تحترم كل زملائها في الصناعة ولم تقصد الإساءة لأي شخص عمدًا، معلقة:" أريد أن أوضح سوء الفهم، لأنني فوجئت بردود الأفعال، بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح".

أزمات حورية فرغلي

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي مرت بها حورية فرغلي، فقد عاشت طفولة صعبة بعدما انفصل والديها وهي رضيعة لم يتجاوز عمرها حينها48 يومًا، وكان لهذا الانفصال تأثير نفسي عميق على حياتها.

فقدان خطيبها

قبل يوم واحد فقط من حفل زفافها، تلقت حورية صدمة كبيرة بفقدان خطيبها في حادث سير مروع، كانت تربطها به علاقة حب كبيرة، ولكن القدر وضع نهاية حزينة لتلك القصة.

أزمات صحية متعددة مرت بها حورية فرغلي

منذ ولادتها، عانت حورية من مشكلة صحية نتيجة عيب خلقي في الرحم وهذا منعها من الإنجاب، كما تطورت حالتها بسبب الأورام الليفية التي تحولت لاحقًا إلى مرض السرطان، ولم تكن تلك الأزمة الصحية الوحيدة في حياتها، فقد تعرضت أيضًا لحادث خلال ركوبها الخيل، وهذا أسفر عن كسر في أنفها وإصابتها بالديسك في العمود الفقري.

شائعات واجهتها حورية فرغلي

واجهت حورية أيضًا العديد من الشائعات، كان أبرز تلك الشائعات ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس عقب ظهورهما معًا في برنامج "تابوو مع نزار الفارس" على قناة دجلة العراقية، وبالرغم من ذلك، نفت حورية تلك الشائعات وأكدت أنها لا علاقة لها به.

شائعة علاقة حبها لحسن شاكوش

من الأزمات الأخرى التي تعرضت لها حورية فرغلي كانت تلك الشائعات التي جمعتها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث صرحت طليقة حسن شاكوش في برنامج تليفزيوني سابق عن وجود علاقة بينه وبين فنانة شهيرة تعاني من أزمة صحية، في إشارة أن اسمها يبدأ بحرف "ر". لكن حسن شاكوش نفى تلك الشائعة مؤكدًا أنها لا تخص حورية فرغلي.

تجربتها العاطفية الوحيدة

كما تحدثت حورية فرغلي عن تجربتها العاطفية الوحيدة التي مرت بها خلال عام 2002، حيث كانت مرتبطة بخطيبها الذي توفي قبل أن يتزوجا، معلقة في تصريحات سابقة لها:"شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، ورغم مرضه كنت يشوفه أحلى راجل في الدنيا"، ومنذ وفاته، لم تتمكن حورية فرغلي من الدخول في علاقة حب جديدة.

اقرأ أيضًا:

أبرزهم حسن شاكوش ونزار الفارس.. رجال في حياة حورية فرغلي

خطة ناهد السباعي.. ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة