التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون اليوم بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الجميلة ، لقاء فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق أرسنال سوي تحقيق الفوز لتحسين موقعه بجدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة خلف ليفربول المتصدر برصيد 39 نقطة وتشيلسي الوصيف برصيد 35 نقطة بينما يحتل فريق إيبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

موعد مواجهة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره إيبسويتش تاون التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري.

مواجهة مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره فريق إيبسويتش تاون، يمكن مشاهدتها عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون

تشكيل أرسنال المتوقع ضد إيبسويتش تاون

حراسة المرمي: رايا

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- لويس.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل جيسوس- جابرييل مارتينيلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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