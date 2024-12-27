جـ.ريمة القطامية.. أب يقـ.تل زوج والدته ويقطع عضـ.وه بسبب ابنته "إيه الحكاية؟"

جـ.ريمة القطامية.. لم يكتفِ فقط بقـ.تل المجني عليه، بل فعل به ما لم يتوقعه أحد بسبب تحـ.رش المجني عليه بابنته، إذ كانت جـ.ريمة القطامية من أغرب الجرائم التي يصادفها البشر في حياتهم.

جـ.ريمة القطامية

الموجز تستعرض تفاصيل الجـ.ريمة التي هزت منطقة القطامية، إذ أقدم شاب ثلاثيني على قـ.تل زوج والدته الذي كان في العقد السادس من عمره، بسبب تحـ.رش المجني عليه بابنته، لكن الجـ.ريمة لم تنتهِ إلى هذا الحد، بل إنه قطع عضوه الذكري.

تفاصيل جـ.ريمة القطامية

جـ.ريمة القطامية، بدأت حيث كانت تقيم والدة المتهم في محيط المنطقة، وتزوجت من رجل في العقد السادس من العمر، إذ كان يذهب إليها ابنها بين الحين والآخر للاطمئنان عليها برفقة ابنته وزوجته.

أيام عاشها المتهم وسنوات على ذلك الحال لتمر كل تلك الأيام والسنوات إلى أن حانت اللحظة الحاسمة حتى يوم الواقعة.

أيام قبل جـ.ريمة القطامية

قبل يوم جـ.ريمة القطامية ذهبت ابن المتهم إلى منزل جدتها لتقضي معها عدة أيام حتى يحضر والدها وتعود برفقته إلى المنزل، لكن تلك الأيام كانت الأخيرة في حياة المجني عليه "زوج والدة المتهم"، إذ إنه في الأيام الأولى كان يعطف وينفذ كل مطالب حفيدة زوجته.

وفي يوم الواقعة تح.ـرش المجني عليه بابنة المتهم، بل إنه زاد في الأمر حينما لمس مناطق حسـ.اسة في جسدها، وظن أن الموضوع انتهى إلى هذا الحد.

مصارحة الابنة لأبيها

الفتاة التي لا تزال قاصر انتظرت والدها يحضر في اليوم التالي، واعترفت له بما حدث معها، إذ أخبرته بأن زوج جدتها تح.ـرش بها، بل ولمس مناطق حسـ.اسة في جسدها.

الأب قرر أن يعطي ابنته لوالدتها وأمرهما أن يعودا إلى المنزل، وظل جالسًا ليحاسب زوج والدته على ما فعل، لتبدأ من هنا الشرارة الأولى لـ جـ.ريمة القطامية، حيث بدأ المناقشة مع المجني عليه، فتطورت إلى مشادة كلامية، ومن ثم تحولت إلى مشاجرة.

المتهم في جريمة القطامية

تفاصيل جـ.ريمة القطامية

المشاجرة التي حدثت بين المجني عليه والمتهم استمرت إلى أن أخرج المتهم سـ.لاحًا أبيضًا من بين طيات ملابسه، وطعـ.ن المجني عليه عدة طعـ.نات في مناطق متفرقة من جسده.

لم يكتفِ المتهم بذلك، بل قطع جزءًا من عضو المجني عليه الذكري، ووضع القطعة التي قطعها في فمه، وترك مسرح الجريمـ.ة الذي لم يتواجد فيه إلا هو والمجني عليه، وعاد إلى منزله.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثـ.ـة شخص يرتدي كامل ملابسه غـ.ارقًا في د..مائه، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ للكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن المجني عليه في العقد السادس من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه طعـ.نات متفرقة في أنحاء الجسد، ومقطـ.وع العضو الذكري، وداخل فمه قطعة من اللحم، فيما تم نقل الجثـ.ـة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وجرى ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الجـ.ريمة، بسبب ما فعله المجني عليه مع ابنته، فقررت النيابة حبسه، وإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي قضت في آخر جلسة لمحاكمته بتجديد حبسه.

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