ملخص أحداث الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس.. تصاعد التوتر وكشف الحقائق

شهدت الحلقة 44 من مسلسل "وتر حساس" تصاعداً كبيراً في الأحداث، حيث استمرت المواجهات بين الشخصيات الرئيسية، وكشفت العديد من الأسرار التي غيرت مسار القصة، وصولاً إلى لحظات مصيرية حملت كثيراً من التشويق.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

سلمى تشك في رشيد وتتواجه معه

بدأت الحلقة بشك سلمى في أن رشيد هو من قام بمسح تسجيلات عبد الرحمن لحماية أبنائه، مما أدى إلى مشادة حادة بينهما انتهت بخروج رشيد من المنزل.

لاحقاً، تتطور الأمور عندما تعترف داليا بأنها هي من مسحت التسجيلات لرفع الحرج عن سلمى ورشيد لكن هذا الاعتراف لم يهدئ الأمور، بل أثار غضب سلمى، خاصة أنها تشاجرت مع رشيد بسبب سوء الفهم.

سلمى تفضح كاميليا أمام الجميع

في مشهد مليء بالإثارة، تتوجه كاميليا إلى رغدة لمعرفة مصدر الفيديو الذي تلقته تخبرها رغدة أن الفيديو أرسل من رقم مجهول، تلاه صورة للحلق الخاص بكاميليا الذي سقط منها في مسرح الجريمة.

تشعر كاميليا بالتوتر الشديد لكنها تنكر التهم الموجهة إليها في الوقت ذاته، يكشف أن الرقم المجهول هو سلمى نفسها، التي تحاول مساومة كاميليا تتوجه سلمى إلى منزل رغدة، وتكشف عن خطتها أمام أسرة كاميليا ووالدها ومازن، بينما تستمر كاميليا في الإنكار.

بعد المواجهة، تنهار كاميليا داخل سيارتها، وتستعيد ذكريات ما حدث ليلة الجريمة، حيث حاولت تغيير مسرح الجريمة لإنقاذ شقيقها من الإعدام بتحويل القضية إلى سرقة لكن نجاة عبد الرحمن من الموت قلبت الموازين وأفسدت كل الخطط.

سلمى تهدد رغدة بالأدلة المصورة

رغم الضغط الذي مارسته سلمى، ترفض رغدة الاعتراف بتورطها في قتل ليلى تواجهها سلمى بكاميرا سرية سجلت كل المواجهات التي جرت بينها وبين كاميليا ومازن، مهددة باستخدام هذه الأدلة.

بفضل جهاز تتبع زرعته سلمى في سيارة رغدة، تراقب تحركاتها وتصور لقاءها مع عبد الرحمن تجمع سلمى كل الأدلة وتتوجه بها إلى الضابط المسؤول عن القضية، الذي يساعدها في تقديمها إلى النيابة العامة.

نور الدين يطلب من أبنائه تسليم أنفسهم

في مشهد درامي مؤثر، يواجه نور الدين ابنته كاميليا بكل الحقائق يشعر بالمرارة والحسرة على أفعالها ويطلب منها ومن شقيقها مازن تسليم أنفسهما، متعهداً بالدفاع عنهما أمام القضاء.

القبض على المتورطين

تختتم الحلقة أحداثها بلحظات حاسمة، حيث تلقي الشرطة القبض على كاميليا، مازن، ورغدة من منازلهم، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراعات في الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس" يضم مجموعة من النجوم البارزين الذين قدموا أداءً مميزاً في القصة المثيرة التي تجمع بين التشويق الدرامي والغموض.

يشارك في البطولة صبا مبارك التي تجسد شخصية قوية ومركبة، وأداءها المميز يبرز تعقيدات شخصية سلمى وما تواجهه من صراعات داخلية وخارجية وهيدي كرم تقدم شخصية محورية تزيد من تعقيد الأحداث وتضيف عنصر التشويق

أما محمد علاء فيجسد شخصية محورية تتشابك خطوطه مع باقي الأبطال، حيث يحاكي بفعالية الأدوار التي يتطلبها سياق القصة وإنجي المقدم تتميز بأدائها الذي يبرز الحيرة والشكوك

المسلسل من تأليف أمين جمال الذي نجح في صياغة نص قوي ومليء بالتشويق، ومن إخراج وائل فرج الذي أجاد في ترجمة الأحداث وزيادة التعقيد الدرامي بشكل احترافي.

اقرٲ ٲيضاً:

حمو بيكا.. تفاصيل ضبط مؤدي المهرجانات في منطقة الزمالك بعد تهربه من أحكام قضائية

الموسم الثاني المرتقب من مسلسل "Squid Game 2"..تعرف على التفاصيل قبل العرض@