الحكاية كاملة.. مشاجرة عنيفة داخل مستشفى قنا الجامعي بسبب "المعاكسة"

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمستشفى..شهد مستشفى قنا الجامعي حادثة شجار عنيف بين عامل نظافة وفرد أمن، نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، والواقعة بدأت بسبب "معاكسة" خطيبة فرد الأمن من قبل عامل النظافة، ويرصد الموجز تفاصيل الحادثة.

تفاصيل الحادث في مستشفي قنا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع مشاجرة داخل مستشفى قنا الجامعي. وكشفت التحريات عن إصابة كل من

عامل نظافة (22 عامًا) بجرح في اليدين.

فرد أمن (22 عامًا) بجروح بالوجه وكسور في اليدين والقدمين.

زميل آخر (27 عامًا) بقطع في أوتار اليد اليمنى أثناء محاولته فض الشجار.

سبب المشاجرة واستخدام مشرط طبي

بدأت المشاجرة حينما قام عامل النظافة بتوجيه ألفاظ "معاكسة" لخطيبة فرد الأمن، مما أثار غضبه وحدثت المواجهة، تدخل زميلهم لفض الاشتباك، لكن عامل النظافة كان يحمل مشرطًا طبيًا تسبب في الإصابات.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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