ضوابط ومحظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. اعرفها قبل الامتحان

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مصر المختلفة بعض التعليمات والضوابط التي يجب على الطلاب الالتزام باتباعها قبل بدء انطلاق الفصل الدراسي الأول ، مؤكدة على ضرورة ضمان النزاهة والدقة في التصحيح.

ضوابط ومحظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

حددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على

عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات،

ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو

القيام بأي أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات، لأن هذه الأفعال تحرم الطالب من النجاح فى المادة ومواد أخرى فى حال استخدام التليفون في الغش أو تصوير الأسئلة

الالتزام الصارم بنموذج الإجابة المعتمد

وشددت المديرية على الالتزام الصارم بنموذج الإجابة المعتمد وعدم تجاوز أو تغيير أي تعليمات صادرة من الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في تقييم الطلاب، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز تعليمات تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية.



مراجعة كراسات الإجابة بامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت المديرية على ضرورة مراجعة كراسات الإجابة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية أكثر من مرة لضمان حق كل طالب في الحصول على درجته المستحقة، كما شددت على منع دخول أي شخص غير مصرح له إلى الإكنترولات، مع تعزيز الحراسة على جميع المستندات الرسمية ونتائج الطلاب لضمان الأمان والسرية التامة أثناء عملية التصحيح والرصد.

الحفاظ على سرية البيانات

وشددت على التأكيد على التعامل مع البيانات بسرية تامة، ومنع أي محاولات تسريب النتائج أو العبث بها، بالإضافة إلى تشكيل لجان مخصصة لمراجعة النتائج قبل إعلانها للتأكد من خلوها من الأخطاء.

أكدت الوزارة أنه سيتم توجيه إنذار حاسم بعدم التهاون مع أي تقصير في العمل، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات تُرصد، كما سيتم تحميل المسؤولية الكاملة لأي تقصير في التصحيح أو رصد الدرجات إلى رؤساء الكنترولات.

ووجهت المدارس الطلاب ببعض التعليمات اللازم اتباعها خلال اداء الامتحان ، والتي

ضرورة كتابة الاسم رباعيا باللغة العربية

وضرورة كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص بورقة الإجابة،

حذرت من الشطب في ورقة الإجابة كما يتم استخدام القلم الأزرق في الإجابة عن الأسئلة كما يمنع استخدام أي ألوان أخرى ويتم الحضور قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف أو بنصف ساعة على الأقل، على أن يتم الانصراف في الموعد المحدد.

موغد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للمواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهي 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

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