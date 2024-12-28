مي عز الدين تهرب من حزن وفاة والدتها بـ الحب كله.. اليك التفاصيل

تمر الفنانة مي عز الدين بفترة من الحزن العميق منذ وفاة والدتها، التي كانت تمثل لها مصدر الأمان والدعم النفسي الأكبر فقد كانت مي على علاقة وثيقة بوالدتها، التي رافقتها في جميع مراحل حياتها، وهو ما جعل الفقدان صعباً ومؤلماً للغاية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

هذا الحدث المؤسف أثر على مي بشكل واضح، ما دفع جمهورها ومحبيها إلى تقديم الدعم والمساندة لها بكل الطرق الممكنة امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات مليئة بالمحبة والدعوات لتخفيف حزنها، حيث عبر الجمهور عن تقديره العميق لموهبتها وحرصه على رؤيتها تتجاوز هذه المحنة.

انضمام مي عز الدين إلى مسلسل "الحب كله"

ورغم هذه المحنة، فإن مي عز الدين قررت العودة إلى الشاشة الصغيرة بأداء جديد في مسلسل "الحب كله" الذي يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

الفنان حاتم صلاح أعلن عن هذا الخبر السعيد لمحبيها من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، جمعته بمي عز الدين، وكتب تعليقاً مليئاً بالدعم والمساندة:"نجمة النجوم مي عز الدين، مستني أشوفك جداً في رمضان في مسلسل الحب كله، حمد الله على سلامتك وربنا يصبر قلبك وبإذن الله تكسري الدنيا في رمضان."

هذا الإعلان أعاد الأمل لجمهور مي، الذي تفاعل مع المنشور بشكل واسع، حيث انهالت التعليقات التي عبرت عن الفرحة بعودتها بين كلمات التشجيع والدعاء، أظهر الجمهور مدى حبهم لمي، فكتبوا تعليقات مثل: "خبر كويس"، "ربنا يقويكي وتعدي المحنة دي"، "فنانة كبيرة ومبدعة."

آخر أعمال مي عز الدين الدرامية

بالعودة إلى مسيرتها الفنية، كانت آخر مشاركات مي عز الدين الدرامية من خلال مسلسل "سوق الكانتو" من تأليف الكاتب المتميز هاني سرحان، وإخراج المبدع حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، وغيرهم.

هذا العمل أكد مرة أخرى على قوة حضور مي عز الدين وأدائها المميز، ما جعل الجمهور ينتظر بشوق عودتها إلى الساحة الفنية بأعمال جديدة ومميزة.

غياب مؤلم عن جنازة والدتها وتأثير الفقد

واقعة وفاة والدتها تركت أثراً كبيراً في نفس مي عز الدين، حيث إنها لم تستطع حضور جنازة والدتها التي أقيمت في 23 نوفمبر الماضي بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون.

وفقاً لما صرح به مصدر مقرب منها، فإن مي تعرضت لانهيار عصبي شديد عقب وفاتها، ما دفع الأطباء إلى إعطائها مهدئات للتخفيف من حدة الصدمة كان غيابها عن الجنازة مؤلماً للجميع، حيث أعرب جمهورها عن تعاطفهم الكامل معها ودعواتهم لها بالصبر والقوة لتجاوز هذه الأزمة.

رسالة أمل للجمهور

رغم الظروف الصعبة، تسعى مي عز الدين لتجاوز محنتها والعودة بقوة إلى جمهورها ومحبيها من خلال "الحب كله"، في رسالة واضحة أن الفن بالنسبة لها هو وسيلة للتعبير عن الأمل والمثابرة جمهورها الذي وقف إلى جانبها في هذه الأزمة، ينتظر بشغف عودتها ليشاهدها تضيء الشاشة بموهبتها وأدائها الرائع كما عودتهم دائماً.

اقرأ أيضاً:

نجوم الشعبيات يدعمون حمو بيكا بعد القبض عليه.. والنقابة تتابع الأزمة

محطات بارزة في مسيرة مي كساب.. من "غمض عينيك" إلى “نون النسوة”