إستغل فوائده في هذا الفصل.. فوائد الكرنب المذهلة والكثيرة

يعد الكرنب غذاء مغذي وغني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين ك وبيتا كاروتين، كما يحتوي أيضاً على عناصر غذائية يمكنها دعم صحة العين وإدارة الوزن وصحة القلب والمزيد أيضاً، وهذا الذي سيناقشه الموجز في التقرير التالي.

أهم فوائد يحتوي عليها الكرنب

الكرنب غني بالعناصر الغذائية الدقيقة ومضادات الأكسدة المهمة، وهو يعد من أكثر الخضروات الورقية المغذية المتواجدة، كما يحتوي أيضاً على مجموعة مختلفة من المركبات المفيدة، بعضها له خصائص طبية قوية، وذلك بناءً على موقع "Healthline" الطبي.

الفوائد الغذائية للكرنب

-ويعد الكرنب نبات صليبي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبروكلي والقرنبيط وأيضاً براعم بروكسل.

-وهناك الكثير من أنواع الكرنب المتنوعة، ويمكن أن تكون الأوراق خضراء أو أرجوانية، وأيضاً لها شكل ناعم أو مجعد.

-ويحتوي كوب واحد فقط، أو 21 جرامًا (جم)، من الكرنب الخام على مايلي:

السعرات الحرارية: 7

الكربوهيدرات: 1 جم

الألياف: 1 جم

فيتامين ك: 68% من القيمة اليومية (DV)

فيتامين سي: 22% من القيمة اليومية

المنجنيز: 8% من القيمة اليومية

فيتامين أ: 6% من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 5% من القيمة اليومية

-الكالسيوم: 4% من القيمة اليومية

-وتحتوي كل حصة أيضًا على كمية بسيطة من حمض الفوليك وفيتامين ب6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

-وإن إضافة الكثير من الكرنب إلى النظام الغذائي هي طريقة رائعة لتقوية تناول هذه الفيتامينات والمعادن الأساسية، وهذا إلى جانب العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

-وجود مضادات أكسدة قوية

ومنها الخضروات الورقية الأخرى، حيث يحتوي الكرنب على نسبة مرتفعة جدًا من مضادات الأكسدة.

وتشمل هذه المواد البيتا كاروتين وفيتامين سي أيضاً، وبالإضافة إلى الكثير من الفلافونويد والبوليفينول.

ومضادات الأكسدة هي مواد تساهم في مكافحة الضرر التأكسدي من خلال تحييد الجذور الحرة في الجسم.

ويتضح أن الضرر التأكسدي من بين العوامل الرئيسية المسببة للشيخوخة والكثير من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السرطان.

ويحتوي الكرنب كذلك على الفلافونويد كيرسيتين وكايمبفيرول، والتي توجد بكميات ضخمة نسبيًا في الكرنب، والتي ربطتها الأبحاث بالمساعد من أجل تخفيف الإلتهاب ودعم صحة القلب وإبطاء نمو الخلايا السرطانية أيضاً والحماية من الأمراض المزمنة.

-مصدر رائع لفيتامين سي

يعتبر فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء والتي تخدم أيضاً الكثير من الوظائف الحيوية في خلايا الجسم، وهو ضرورى لتخليق الكولاجين، وهو البروتين البنيوي الأكثر توفر في الجسم.

ويحتوي الكرنب على فيتامين سي أكثر من أغلب الخضروات الأخرى، حيث يحتوي على حوالي ثلاثة أضعاف ما يحتويه السبانخ والكرنب الأخضر.

وهذا يجعل الكرنب إضافة جيده جداً لنظام غذائي صحي ومتوازن، ويكون ذلك إلى جانب الفواكه والخضروات الأخرى الغنية بفيتامين سي.

-ويخفض الكرنب من مستويات الكوليسترول في الدم.

-ويعد الكرنب مصدر ممتاز لفيتامين ك.

-يحتوي على مركبات مضادة لمرض السرطان.

فوائد الكرنب المذهلة

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