تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم باتمان لعام 2027.. إليك التفاصيل

آثار خبر تأجيل عرض فيلم باتمان الجزء الثاني جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ما نشرت الشركة المنتجة أفلام Warner Bros الخبر عبر حسابهم الرسمي على فيسبوك، ويعرض موقع الموجز سبب التأجيل.

تأجيل فيلم باتمان الجزء الثاني

وقالت شركة Warner Bros أنه تم تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم باتمان لعرضه في موسم الخريف شهر أكتوبر 2027، بعد ما كان من المقرر عرضه في أكتوبر 2026.

فيلم باتمان

سبب تأجيل فيلم باتمان الجزء الثاني

وذكر موقع "The Hollywood Reporter" سبب تأجيل الجزء الثاني من فيلم باتمان، حيث كان من المفترض أن يبدأ الممثل روبرت باتينسون تصوير الفيلم الجديد «2 The Batman» في أوائل عام 2025 ليُعرض بالسينمات في عام 2026.

واستغرق كتابة سيناريو الفيلم كثيرا من الوقت، لذلك سيبدأ تصويره في الربع الثالث من العام المُقبل 2025 ليُعرض بالسينمات في عام 2027.

وبجانبه كشف العالمي جيمس جان رئيس الشرطة المنتجة للفيلم أن سبب تأجيل فيلم باتمان الجزء الثاني جاء بسبب إن المخرج مات ريفيس ملتزم بتصوير أفضل فيلم يمكنه صنعه، ولا يمكن لأحد أن يخمن بدقة المدة التي سيستغرقها كتابة سيناريو فيلم «The Batman 2».

فيلم The Batman



وأضاف عبر حسابه على "إكس " قائلاً: هناك حوالي عامين لمرحلة ما قبل الإنتاج والتصوير وما بعد الإنتاج في الأفلام الكبيرة التي تنتجها شركة أفلام Warner Bros.

فيلم The Batman 2

عرض الجزء الاول من فيلم باتمان في عام 2022، وحقق نجاحات كبيرة وبلغت إيراداته 772.3 مليون دولاراً أمريكياً متفوقاً على ميزانية إنتاجه التي بلغت 200 مليون دولاراً فقط.

أبطال فيلم The Batman

فيلم باتمان من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مات ريفز، ويشارك إلى جانب باتينسون البطولة كل من زوى كرافيتز، أندى سركيس، بول دانو، جيفرى رايت، كولن فاريل.

قصته

تدور أحداث فيلم The Batman، حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامى مدينة جوثام، عندما يجد نفسه فى مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين.

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