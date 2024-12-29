أضواء ساحرة ومعمار فريد.. استعدادات الكوربة في الكريسماس 2025

الكوربة في الكريسماس.. مع اقتراب احتفالات الكريسماس ورأس السنة 2025، تزينت شوارع منطقة الكوربة في مصر الجديدة بحلتها البهية، حيث ازدهرت المنطقة بالأضواء الزاهية والزخارف الاحتفالية التي أضفت أجواء من الفرح والبهجة، وحرص السكان على المشاركة في تزيين واجهات المباني، إضافة إلى تزيين الأشجار أمام المحلات التجارية وفي الميادين الرئيسية، ليعكس ذلك روح احتفال الكوربة في الكريسماس.

ويقدم الموجز، أبرز مظاهر احتفال الكوربة في الكريسماس من خلال السطور التالية..

الكوربة: تاريخ معماري وأجواء احتفالية

تعتبر منطقة الكوربة من أبرز معالم مصر الجديدة، وتتميز بمزيج فريد من العمارة الكلاسيكية والهندسة المعمارية الحديثة. ويمثل ميدان الكوربة، الذي صممه البارون إمبان، أحد الرموز المعمارية المميزة في قلب الحي، ويتمتع هذا الميدان بجمال خاص بفضل مبانيه الضخمة، والشوارع الواسعة التي تشع بالألوان في موسم الأعياد.

الكوربة في الكريسماس

ومن أبرز معالم المنطقة كنيسة البازيليك وكنيسة الكوربة، بالإضافة إلى فندق هليوبوليس بالاس، الذي يعد واحداً من أهم المباني التاريخية في مصر الجديدة، حيث بدأ العمل في بنائه عام 1906 وتم افتتاحه عام 1910.

الكوربة وأجواء احتفالات رأس السنة

مع اقتراب ليلة رأس السنة، يتحول حي الكوربة في الكريسماس إلى واحد من أفضل الأماكن للاحتفال، حيث تجذب شوارعه المزينة بالأنوار والأشجار الزوار من مختلف الأماكن، حيث توفر المنطقة أجواء هادئة ودافئة، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة.

أفضل الأماكن للاحتفال بعيد الميلاد في مصر

ويستعرض الموجز، أفضل الأماكن للاحتفال بأعياد الميلاد واستعدادات الكوربة في الكريسماس 2025، على النحو التالي..

شرم الشيخ: أجواء مميزة للاحتفال

تتميز شرم الشيخ بأجوائها الاستوائية الرائعة خلال فصل الشتاء، مع عروض فنية وفقرات ترفيهية تنظمها الفنادق. يمكن للسياح الاستمتاع بالأنشطة المائية الممتعة والعروض الترفيهية التي تبعث السعادة في الأجواء.

الإسكندرية: احتفالات رأس السنة على الكورنيش

إذا كنت تبحث عن وجهة ساحلية للاحتفال، فإن كورنيش الإسكندرية يعد من أفضل الأماكن للاستمتاع بالطقس اللطيف والهواء المنعش. تعد الإسكندرية واحدة من الوجهات المميزة في رأس السنة بفضل أجوائها الساحرة التي تجمع بين البحر والاحتفالات.

الاحتفال في مختلف الأماكن

تظل الكريسماس ورأس السنة فرصة للتجمع والاحتفال مع الأهل والأصدقاء، حيث يفضل الكثيرون زيارة الأسواق المحلية والمناطق السياحية، التي تزينها الأضواء وتوفر أنشطة احتفالية مميزة.

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