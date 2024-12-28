أم و5 أبناء.. التصريح بدفن 6 جثث توفوا بسبب اختناقهم بـ الغاز

الغاز.. قضت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، بدفن 6 جثث من أسرة واحدة، حيث لقوا مصرعهم بسبب الاختناق إثر تسرب الغاز داخل مسكنهم، وتم العثور على جثثهم داخل غرف نومهم متوفين.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي

وانتدبت النيابة العامة بسنورس الطب الشرعي، لتشريح الجثث بمستشفى الفيوم العام؛ لمعرفة ملابسات الوفاة، حيث أكدت التحريات المبدئية أن الأم وأبنائها الـ5 لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز.

توفي 6 أشخاص من أسرة واحدة، تابعين لمركز سنورس من محافظة الفيوم، بعدما تسرب الغاز داخل منزلهم، وأثناء إغلاقهم لجميع منافذ الهواء، لقوا مصـ.رعهم جميعا.

نقل الجـ.ثث المختنقة بـ الغاز

ونقلت الـ6 جـ.ثث إلى مستشفى سنورس المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اختناق أسرة كاملة بـ الغاز

بلاغ بوفاة أسرة اختناقا بـ الغاز

وكان قسم شرطة النجدة التابع لمركز سنورس قد تلقى إخطارا مفاده مصرع أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص اختناقا بسبب تسريب الغاز بمنزلهم أثناء نومهم.

انتقال فريق المباحث وسيارات الإسعاف

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الشرطة مدعومة بفريق من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، حيث اتضح أن تسرب الغاز أدى إلى إصابة أفراد الأسرة بحالة اختناق تسببت في وفاتهم.

وجاء أسماء أفراد الأسرة الذين توفوا مختنقين بـ الغاز كما يلي:

سمر محمد، البالغة من العمر 37 عامًا، ومعتز أيمن، والبالغ من العمر 17 عامًا، وملك أيمن، البالغة من العمر 15 سنة، ومحمد أيمن، البالغ من العمر 8 سنوات، وعائشة أيمن، البالغة من العمر 5 سنوات، ورقية أيمن، البالغة من العمر 3 سنوات

وتم نقل الجـ.ثث إلى مستشفى سنورس المركزي، فضلا عن تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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