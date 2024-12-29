شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، انخفاضًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق، حيث سجل سعر شراء الدولار 51.4 جنيه مصري، بينما بلغ سعر بيعه 50.99 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

الموجز يستعرض آخر تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة:

البنك الأهلي الكويتي

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.85 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 50.97 جنيه

بيع: 50.88 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

HSBC

شراء: 50.97 جنيه

بيع: 50.88 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

بنك مصر

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

بنك القاهرة

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

شراء: 50.96 جنيه

بيع: 50.86 جنيه

كريدي أجريكول

شراء: 50.93 جنيه

بيع: 50.83 جنيه

بنك البركة

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء: 50.94 جنيه

بيع: 50.84 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

المصرف العربي الدولي

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب)

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.82 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 50.94 جنيه

بيع: 50.84 جنيه

بنك الاستثمار العربي

شراء: 50.95 جنيه

بيع: 50.85 جنيه

بنك قناة السويس

شراء: 50.95 جنيه

بيع: 50.85 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

شراء: 50.97 جنيه

بيع: 50.88 جنيه

بنك التنمية الصناعية

شراء: 50.97 جنيه

بيع: 50.88 جنيه

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم: 52.8847 جنيه للشراء، 53.0292 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.7933 جنيه للشراء، 63.9724 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9623 جنيه للشراء، 6.9773 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.5333 جنيه للشراء، 56.6774 جنيه للبيع.

سعر الدنمارك كرونة اليوم: 7.0887 جنيه للشراء، 7.108 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.91 جنيه للشراء، 165.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5499 جنيه للشراء، 13.5761 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.5704 جنيه للشراء، 71.9669 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.5914 جنيه للشراء، 135.099 جنيه للبيع.

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