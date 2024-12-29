العـ.ـدو الصـ.ـهيوني ينشر تفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية في طهران

كشفت القناة 12 العبرية مساء أمس السبت عن معلومات جديدة سمحت الرقابة العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بنشرها حول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، ويرصد الموجز التفاصيل.

عملية رصد هنية وتحركاته

وفقًا للتقارير، تم مراقبة إسماعيل هنية خلال تردده عدة مرات على موقع معين في طهران، حيث كان يختار الإقامة في الغرفة ذاتها بكل زيارة، واستغلت هذه التحركات لتنفيذ عملية اغتياله بطريقة دقيقة دون إلحاق الضرر بالآخرين.

تنفيذ عملية اغتـ.ـيال إسماعيل هنية

أشارت التقارير إلى أن الموساد الإسرائيلي قام بزرع قنبلة داخل غرفة اسماعيل هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد لمنصبه، والقنبلة كانت مصممة لتستهدف هنية فقط، و

في ليلة تنفيذ العملية، تعطّل مكيف الهواء في غرفته، مما هدد بإلغاء المهمة، لكن الإيرانيين قاموا بإصلاح العطل سريعًا، ما ساعد على استكمال المهمة.

حساسية عملية اغتـ.ـيال إسماعيل هنية

وُصفت عملية اغتيال إسماعيل هنية بأنها واحدة من أخطر وأدق العمليات التي نفذها جهاز الموساد، نظرًا لحساسية الموقع وارتباط هنية بالتخطيط لعمليات استهدفت إسرائيل.

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