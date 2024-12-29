موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل فقرة الساحر.. تعرف على التفاصيل

حقق مسلسل فقرة الساحر، نجاحًا كبيراً بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، التي اعتمدت أحداثهما على الإثارة والتشويق، حول مغامرة خاضها الأصدقاء الثلاثة كريم، لمي، وألفي، ويترقب الجمهور حالياً معرفة ما سيحدث في الحلقة الثانية.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل فقرة الساحر

يرصد موقع الموجز موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل فقرة الساحر تُعرض حلقات العمل كل أسبوع، وذلك يوم الخميس فقط بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة مساءً على منصة "يانجو بلاي"، وتدور قصة العمل في إطار ثماني حلقات.

قصة مسلسل فقرة الساحر



يدور مسلسل "فقرة الساحر" في جو مشوق ومليء بالكوميديا والمغامرات عن عصابة مكونة من ثلاثة أصدقاء يتميزون بمهارات فريدة تمكنهم من تنفيذ عمليات احتيال معقدة تستهدف الأثرياء الذين يعتبرونهم غير مستحقين لثرواتهم، وتنجح تلك العصابة في تحقيق مكاسب ضخمة من خلال هذه العمليات، لكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات غير متوقعة قد تهدد نجاحاتهم، وقد تم تصوير العمل بين مصر والمغرب.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

العمل من إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، وهو بطولة مجموعة من النجوم وهم أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، وغيرهم من النجوم.

مسلسل موضوع عائلي 3

وفي سياق آخر، يعرض للفنان طه دسوقي، حالياً الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يعرض حلقتين منه على منصة شاهد، وهو بطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمين ممدوح وافي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

كما يعرض للفنانة أسماء جلال حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، وهم مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد، بجانب عدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

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