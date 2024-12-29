سوزى الأردنية.. رحلة بلوجر من سـب وقـذف والدها إلى تأجيل محاكمتها

قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، بإخلاء سبيل البلوجر سوزى الأردنية، وحجز استئنافها على حكم حبسها عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة سـب وقـذف والدها، وإظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة على البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 12 يناير للنطق بالحكم.

سوزي الأردنية

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن انهارت من البكاء البلوجر الشهيرة خلال انتظارها لإصدار الحكم عليها في قضية سـ.ب وقـ.ذف والدها خلال بث مباشر، فضلًا عن أنها طالبت من والدها ووالدتها وأصدقائها وأشقائها الحاضرين للمحاكمة بعدم تركها بقاعة المحكمة.

الحبس عامين

كانت محكمة الطفل قد قضت بالحبس عامين وتغريم المتهمة 300 ألف جنيه، بعد ثبوت تهمة سب والدها على بث مباشر، فضلا عن استغلال شقيقتها للتربح من مرضها.

وأكد محامي الدفاع الخاص بـ سوزى الأردنية، أن الجـ.ريمة غير مكتملة الأركان، فضلا عن انتفاء القصد الجنائي من الجـ.ريمة، بسبب أن المتهمة طفلة، ولا تملك إرادة كاملة بواقع الأمور، لذا فيقع بطلان القبض والتفتيش لحداثة سنها، حيث أن المتهمة مواليد 2006 .

نظر دعوى سوزى الأردنية

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف والتي تنعقد في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تنظر اليوم الأحد، في طلب الاستئناف المقدم من البلوجر سوزى الأردنية على الحكم حبسها سنتين.

تأييد بحكم الحبس ضد سوزى الأردنية

وكانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، أيدت الحكم الذي صدر من محكمة جنح الطفل بالحبس عامين، على البلوجر سوزى الأردنية غيابيًا، بعد ثبوت تهمة سب والدها على الهواء، وخدش الحياء العام، وتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية، قد نظرت في الطعن المقدم من سوزى الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بسبب سبها لوالدها خلال بث مباشر، وإظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفيديوهات من أجل التربح من وراءها، تستعرض التفاصيل الموجز.

سوزى الأردنية

تفاصيل الواقعة

الوقائع كثيرة في أجندة سوزى الأردنية، إذ إن الواقعة التي قلبت السوشيال ميديا عليها كانت بسبب إظهارها لشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة معها في الفيديوهات التي تنشرها على التيك توك.

سوزي الأردنية تثير الجدل

لم يمر وقت طويل إلا وتربعت سوزي الأردنية على عرش التريند بسبب مشاجرتها مع والدها التي بدأت بمناقشة مرورًا بمشادة كلامية، وانتهاء بالسـ.ب والـقـ.ذف؛ ليتجمع كل ذلك في محضر من محاميين ويتقدم به إلى النيابة التي أحالتها إلى محكمة الجنح.

وتبين من خلال المعاينة للفيديو المذكور أن سوزي الأردنية تطاولت على والدها بسبب أنه أخذ بعض أموالها وأعطاها لشقيقته لمساعدتها على تعمل المصاريف.

الأهم أنها حينما علمت بالأمر كانت تسجل بثًا مباشرًا، وسـ.بت وقـ.ذفت والدها خلال البث، لكنها أنكرت كل تلك الأقوال خلال تصريحات تلفزيونية في لقاء أجري معها بعد الواقعة.

سوزي تعرضت في تلك القضية إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، فضلًا عن غرامة 300 ألف جنيه، بجانب كفالة 100 ألف جنيه للخروج من السجن على ذمة القضية.

وقالت سوزي عن الواقعة بينها وبين والدها: "اللي حصل إني كنت شايلة مع والدي مبلغ مالي، وأنا فاتحة لايف طلبت منه يديني جزء من المبلغ عشان محتاجاه، قالي إنه سليفهم لعمتي، وغصب عني اتعصبت".

اقرأ أيضا:

سوزي الأردنية.. القصة الكاملة من "آه الشارع اللي وراه" حتى الحبس عامين

حقيقة بيع صفحة سوزي الأردنية .. "الصفحة للبيع لمن يحتاجها يكلمني"