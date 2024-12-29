مانشستر سيتي يضرب ليستر سيتي بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، بتقدم مان سيتي بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي لاعبه سافينيو في الدقيقة 20 ويسعي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للعودة لطريق الانتصارات من جديد وتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 42 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

جاء تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

انطلقت مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

مواجهة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، تنقل عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. آرسنال، 36 نقطة.

3. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام، 34 نقطة.

5. نيوكاسل ، 29 نقطة.

6. بورنموث، 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8. فولهام ، 28

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 26 نقطة.

11. برينتفورد، 24 نقطة.

12. توتنهام 23 نقطة

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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