تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2025

شهد الدينار الكويتي اليوم تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك المصرية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2025، بينما سجل استقرارًا أو تفاوتًا في أخرى. يعكس هذا التنوع حركة السوق المصرفي وتفاوت الطلب والعرض بين البنوك. فيما يلي أبرز التفاصيل حول سعر صرف الدينار الكويتي في 12 بنكًا عاملًا في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في أبرز البنوك

بنك مصر

سجل الدينار الكويتي اليوم 164.24 جنيه للشراء، و165.18 جنيه للبيع، مما يجعله قريبًا من مستويات البنوك الأخرى.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي 164.11 جنيه للشراء، و165.18 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره في تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي

المصرف العربي الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 164.81 جنيه للشراء و165.14 جنيه للبيع، ما يجعله بين أعلى الأسعار المتداولة.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 160.05 جنيه للشراء، و165.21 جنيه للبيع، وهو من بين الأسعار الأقل في الشراء والأعلى في البيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 164.85 جنيه للشراء، و165.20 جنيه للبيع، ليبقى ضمن نطاق الأسعار المستقرة.

تفاوت ملحوظ في بعض البنوك الأخرى

بنك نكست

تميز بنك نكست بأكبر فارق بين سعر الشراء والبيع، حيث سجل 158.53 جنيه للشراء و168.76 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 159.76 جنيه، بينما وصل البيع إلى 165.40 جنيه، وهو مستوى متوسط مقارنةً بالبنوك الأخرى.

البنك المصري لتنمية الصادرات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء عند 159.83 جنيه والبيع عند 165.34 جنيه، ضمن المستويات المتوسطة.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل الدينار الكويتي اليوم 162.56 جنيه للشراء و165.21 جنيه للبيع، محافظًا على استقرار نسبي.

أعلى سعر للدينار الكويتي

بنك إتش إس بي سي (HSBC): بلغ أعلى سعر للشراء عند 164.86 جنيه، بينما سجل البيع 165.21 جنيه.

أبرز المستويات في بنوك أخرى

بنك التنمية الصناعية: استقر عند 158.91 جنيه للشراء و165.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: حقق 161.09 جنيه للشراء و165.35 جنيه للبيع.

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