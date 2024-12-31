موعد الشروق اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. أعرف فضل صلاة الأوابين

موعد الشروق اليوم.. يبدأ يوم جديد يشرق وتتجدد معه الحاجة لمعرفة مواقيت الصلاة وخاصًا الشروق في مختلف المحافظات.

موعد الشروق اليوم

ويستعرض الموجز، تقديم جدول محدث يوضح مواعيد الشروق بدقة اليوم الثلاثاء31-12-2024، ليساعد المسلمين على أداء عباداتهم في أوقاتها، على النحو التالي:

موعد الشروق اليوم في القاهرة: 6:48 ص

اليوم في القاهرة: 6:48 ص موعد الشروق اليوم في الإسكندرية: 6:53 ص

اليوم في الإسكندرية: 6:53 ص موعد الشروق اليوم في أسيوط: 6:43 ص

اليوم في أسيوط: 6:43 ص موعد الشروق اليوم في أسوان: 6:32 ص

اليوم في أسوان: 6:32 ص موعد الشروق اليوم في قنا: 6:37 ص

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم في جنوب سيناء: 6:35 ص

اليوم في جنوب سيناء: 6:35 ص موعد الشروق اليوم في البحر الأحمر: 6:32 ص

اليوم في البحر الأحمر: 6:32 ص موعد الشروق اليوم في مطروح: 7:00 ص

اليوم في مطروح: 7:00 ص موعد الشروق اليوم في الوادي الجديد: 6:37 ص

اليوم في الوادي الجديد: 6:37 ص موعد الشروق اليوم في الإسماعيلية: 6:47 ص

اليوم في الإسماعيلية: 6:47 ص موعد الشروق اليوم في السويس: 6:47 ص

اليوم في السويس: 6:47 ص موعد الشروق اليوم في الشرقية: 6:47 ص

اليوم في الشرقية: 6:47 ص موعد الشروق اليوم في الدقهلية: 6:52 ص

اليوم في الدقهلية: 6:52 ص موعد الشروق اليوم في الغربية: 6:52 ص

اليوم في الغربية: 6:52 ص موعد الشروق اليوم في البحيرة: 6:53 ص

اليوم في البحيرة: 6:53 ص موعد الشروق اليوم في كفر الشيخ: 6:52 ص

اليوم في كفر الشيخ: 6:52 ص موعد الشروق اليوم في المنوفية: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم في القليوبية: 6:48 ص

اليوم في القليوبية: 6:48 ص موعد الشروق اليوم في الأقصر: 6:33 ص

اليوم في الأقصر: 6:33 ص موعد الشروق اليوم في المنيا: 6:45 ص

اليوم في المنيا: 6:45 ص موعد الشروق اليوم في سوهاج: 6:40 ص

اليوم في سوهاج: 6:40 ص موعد الشروق اليوم في بني سويف: 6:47 ص

اليوم في بني سويف: 6:47 ص موعد الشروق اليوم في الفيوم: 6:47 ص

اليوم في الفيوم: 6:47 ص موعد الشروق اليوم في بورسعيد: 6:47 ص

اليوم في بورسعيد: 6:47 ص موعد الشروق اليوم في شمال سيناء: 6:42 ص

الثلث الأخير من الليل

يعد الثلث الأخير من الليل، من أجمل الأوقات عند المسلمون لأنه يمتاز بأجواء هادئة وانفراد لكل مسلم للدعاء والصلاة والاستغفار.

ويبقي الثلث الأخير من الليل من صلاة العشاء لصلاة الفجر ويمكن تقسيم الوقت لثلاثة أجزاء وذلك لمعرفة وقته بالتحديد ويفضل صلاتها في ثلث من الليل قبيل الفجر بربع ساعه.

موعد الشروق اليوم

وقت شروق الشمس اليوم

ويصبح شروق الشمس اليوم، في القاهرة يكون عند الساعة 6:43 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

تعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها ومن السنن المؤكدة وموعدها قبل شروق الشمس برع ساعة.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

موعد الشروق اليوم

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، سابقًا المسلم يجب أن يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا.

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