موعد انطلاق معسكر منتخب مصر المغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المديرالفني حسام حسن، موعد انطلاق المعسكر المغلق استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في إطارالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

و سيبدأ معسكر مصر في 17 مارس 2025، ويأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تجهيز اللاعبين على الأصعدة البدنية والفنية للمرحلة الحاسمة في التصفيات.

استعدادات مكثفة وتأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة

ويرتكز المعسكر المغلق لمنتخب مصر على تحضير اللاعبين بأفضل صورة للمواجهات المرتقبة التي تعتبر مفصلية في مشوار الفراعنة نحو التأهل لمونديال 2026.

و يسعى المدير الفني حسام حسن لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لنجاح المعسكر، من خلال العمل على رفع المستوى البدني والذهني للاعبين وتطبيق خطط تكتيكية تواكب تطلعات الفريق.

وضع المنتخب في التصفيات الأفريقية

ويحتل منتخب مصر حاليًا صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض الفريق حتى الآن أربع مباريات، تمكن من الفوز في ثلاث منها، وتعادل في واحدة، مما يعزز موقفه في جدول الترتيب ويضعه في وضع جيد للمضي قدمًا في التصفيات.

منتخب مصر

قائمة اللاعبين المتوقعة لمعسكر مارس 2025

يرصد الموجز، القائمة المتوقعه للمعسكر المقبل والذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، حيث يسعى حسام حسن للاعتماد على الخبرات الشابة والتشكيلة المثالية لتحقيق طموحات الفريق.

وتشير التوقعات إلى أن القائمة ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي)

المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

محمد عواد (الزمالك)

مصطفى شوبير (الأهلي)

خط الدفاع:

أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا)

حسام عبد المجيد (الزمالك)

أحمد عيد (المصري البورسعيدي)

محمد أحمد ربيعة (سموحة)

محمد حمدي (بيراميدز)

عمر كمال (الأهلي)

محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

حمدي فتحي (الوكرة القطري)

محمد شحاتة (الزمالك)

محمود صابر (سموحة)

مروان عطية (الأهلي)

نبيل عماد دونجا (الزمالك)

ناصر ماهر (الزمالك)

محمود حسن تريزيجيه (الريان القطري)

مصطفى فتحي (بيراميدز)

طاهر محمد طاهر (الأهلي)

محمود عبد الحفيظ زلاكا (سيراميكا كليوباترا)

إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم:

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)

مصطفى محمد (نانت الفرنسي)

أسامة فيصل (البنك الأهلي)

محمد صلاح (ليفربول)

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