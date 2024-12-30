تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل فقرة الساحر

بعد عرض الحلقات الأولى والثانية من مسلسل فقرة الساحر ، إستطاع المسلسل في جذب اهتمام الجمهور بأحداثه المثيرة والمشوقة. وتدور أحداث المسلسل حول رحلة مثيرة يقودها ثلاثة أصدقاء ، ويترقب المشاهدين بشغف الحلقة الجديدة لمعرفة ما سيحدث بعدها.

وفي السطور القادمة يرصد الموجز تفاصيل المسلسل الجديد "فقرة الساحر" ، وموعد عرض الحلقات الجديدة علي منصة يانجو بلاي ، وقصة المسلسل وأبطاله.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "فقرة الساحر"

تعرض حلقة جديدة من مسلسل "فقرة الساحر" أسبوعياً يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على منصة "يانجو بلاي"، ويتكون المسلسل من 8 حلقات فقط، مما يعطي لقصته شكلاً متماسكاً وجذاباً للمشاهدة المستمرة .

احداث مسلسل فقرة الساحر

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

والجدير بالذكر أنه يعرض لطه دسوقي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

طاقم عمل مسلسل فقرة الساحر

المسلسل من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الموهوبين، بما في ذلك أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب ظهور رائع من ممثلين مميزين آخرين.

مشاريع أخري لنجوم مسلسل فقرة الساحر

من ناحية أخرى، يشارك الممثل طه دسوقي حاليًا في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" والذي سوف يُعرض على منصة شاهد. ويضم المسلسل طاقمًا من النجوم، بما في ذلك ماجد الكدواني ونور ورنا رئيس وآخرين. وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

وفي الوقت نفسه تشارك الفنانة أسماء جلال في فيلم "بضع ساعات في يوما ما" الذي يجمع كوكبة من النجوم من بينهم : مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد. والفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن ويتميز بطاقم عمل متكامل يضيف عمقًا وتميزًا للعمل.

احداث مسلسل فقرة الساحر

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

وفي سياق متصل يعرض لطه دسوقي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

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