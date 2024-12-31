جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في أبرز البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-المصري ضد سيراميكا كيلوباترا / الثالثة عصرًا.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي اليوم

-عمان ضد السعودية / الرابعة والنصف مساء.

-الكويت ضد البحرين / الثامنة إلا ربع مساء .

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

تنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 26

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية:

قناة الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

ويأتي تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباريات خليجي 26 على النحو التالي:

التردد:11054.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد:12523.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

الجودة: HD.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم على هذا النحو:

1- الزمالك - 14 نقطة.

2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.

5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.

10- طلائع الجيش - 8 نقاط.

11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط.

16- سموحة - 5 نقاط.

17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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