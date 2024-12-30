نيوكاسل يضرب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 30 ديسمبرالجاري.

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من فريق نيوكاسل يونايتد وظهر مان يونايتد تائها في ملعب المباراة، وأحرز ايساك الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة الثالثة قبل أن يعزز جولينتون تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة لصالح نيوكاسل.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل

انطلقت قمة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، يتم نقلها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

اونانا ، مزراوي ، دي ليخت ، ماجواير ، مارتينيز ، هويلاند ، زيركيزي ، ايريكسن، امادو ، كاسيميرو ، دالوت

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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