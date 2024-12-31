مش هاكون جنب الحيطة تاني.. زينة تتخذ قرارات حاسمة

أعلنت الفنانة زينة عن دخولها مرحلة جديدة في حياتها المهنية والشخصية مع بداية عام 2025 في تصريح أثار تفاعل جمهورها، قالت: "من بداية السنة الجاية مش هاكون جنب الحيطة تاني"، مؤكدة أنها تستعد لاتخاذ خطوات جريئة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانتها الفنية والابتعاد عن الأدوار النمطية هذا الإعلان يعكس روح التحدي والطموح التي تحملها زينة في هذه المرحلة من مشوارها.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

بين قلة الأعمال واختيارات صعبة

تحدثت زينة بجرأة عن قلة أعمالها في السنوات الماضية، حيث اعترفت بأنها لم تكن تعطي الأولوية لمسيرتها الفنية كما ينبغي في بداياتها وأضافت: "رفض الأعمال أسهل من قبولها، لأن الاختيارات الخاطئة قد تجعلني أندم، خاصة إذا لم تحقق النجاح المطلوب".

ثقة الجمهور وسر الانتظار

عبرت زينة عن اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تجمعها بجمهورها، مشيرة إلى أن الثقة التي بنتها معهم هي السبب الرئيسي وراء انتظارهم لأعمالها بشغف وقالت: "أشعر أن لي طعماً خاصاً يميزني، وهذا ما يجعل جمهوري يترقب دائماً كل جديد أقدمه".

مشاريع فنية ضخمة في 2025

مع اقتراب عام 2025، تستعد زينة للعودة إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأعمال المنتظرة التي تعكس توجهها الجديد:فيلم "الدشاش" من المقرر عرضه في الأول من يناير 2025، ويجمعها بالنجم محمد سعد الفيلم ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، ويعد من الأعمال التي يراهن عليها صناع السينما لاستقطاب الجمهور.

مسلسل "العتاولة" الجزء الثاني: تعود زينة في رمضان 2025 لاستكمال نجاح المسلسل الذي حقق شعبية واسعة في جزئه الأول المسلسل يقدم دراما اجتماعية غنية بالتشويق والصراعات الإنسانية.

فيلم "بنات الباشا": انتهت زينة مؤخراً من تصوير هذا الفيلم، الذي يدور في إطار درامي يحمل رسائل قوية حول قضايا المرأة من المتوقع أن يطرح في دور السينما خلال النصف الأول من العام المقبل.

مع هذه المشاريع، يبدو أن زينة تعيش مرحلة استثنائية من النضج الفني والتجدد خطواتها المدروسة وقراراتها الجريئة تعكس إصرارها على استعادة بريقها على الساحة الفنية، مع تقديم أعمال تترك أثراً عميقاً في ذاكرة الجمهور عام 2025 سيكون بلا شك عاماً مفصلياً في مسيرتها، حيث تتطلع زينة إلى كتابة فصل جديد من النجاحات التي تثبت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن العربي.

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