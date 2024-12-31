عاجل.. اتحاد كرة القدم يتوصل إلى اتفاق مع ميكالي لانهاء تعاقده

روجير ميكالي.. كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي .

نص الاتفاق

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن ، إلا أن ميكالي عرض التنازل عن 15ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.



ميكالي

ميكالي يعلن رحيله في بيان رسمي

وكان أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن فسخ تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ورحيله عن تدريب المنتخب، وجاء ذلك بعدما تم إبلاغه من قبل الاتخاد بفسخ تعاقده. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ميكالي يعلن رحيله عن منتخب الشباب

وكان أعلن “ميكالي” رحيله عن المنتخب في بيان رسمي جاء على النحو التالي: “أبلغني الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، اليوم بقراره عن فسخ عقد التعاقد، الذي وقعته في أكتوبر الماضي والذي يستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصل بي قبل إسبوعين، لطلب تخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية، لقد قبلت على الفور المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم طلب لاحقًا تخفيضا أعلى بكثير”.

وتابع: “أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي خلال العامين ونصف العام الماضيين”.

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