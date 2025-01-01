التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

عشاق الريدز حول العالم، يترقبون مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي تجمعهما مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

فريق ليفربول لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في قمة مانشستر يونايتد، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز برصيد 42 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

من المرتقب أن يضم تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد العناصرالتالية:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، كورتيس جونز، أليكسيس ماك إليستير.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي مانيوو، دييجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، أمادو ديالو، راسموس هويلوند.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

قمة ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد، المقررة مساء الأحد المقبل الموافق 5 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

قمة فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، يتم نقلها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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