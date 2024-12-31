شوط سلبي بين السعودية و عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي

انتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد عمان، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” تجري منافساتها في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات ساخنة في دور المجموعات.

قمةالسعودية ضد عمان في كأس الخليج العربي

قمة السعودية ضد عمان، المقررة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، تنطلق في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس الخليج العربي

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية ضد عمان.

السعودية ضد عمان

تشكيل السعودية ضد عمان

يقدم "الموجز" تشكيل السعودية ضد عمان وجاء كالتالي..

حراسة مرمي: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، وعلي البليهي، وحسان، ونواف بوشل.

خط الوسط: الحمدان، وكنو، ومصعب الجوير.

خط الهجوم: مروان الصحفي، ورديف، وسالم الدوسري.

تشكيل عمان لمواجهة السعودية

حارس المرمى: إبراهيم المخيني.

الدفاع: أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، على البوسعيدي.

وسط الملعب: جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي، عبدالرحمن المشيفري.

طريق السعودية وعمان لنصف نهائي خليجي 26

وصل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس الخليج بعد الفوز علي نظيره منتخب العراق، بنتيجة 3-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، وقد جمع المنتخب السعودي 6 نقاط من فوزين على العراق واليمن بعد الخسارة من البحرين في المباراة الأولى.

وقد تأهل المنتخب العماني إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط جمعها من فوز على منتخب قطر والتعادل أمام منتخب الكويت ومنتخب الإمارات.

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