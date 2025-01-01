مفاجآت بقانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل تم الانتهاء منه؟

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. يثير منذ سنوات عديدة قانون الأحوال الشخصية الجدل وذلك يرجع لعدة أسباب ولعل أهما هو الرغبة في خلق حالة من التوازن بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية.

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. ويستعرض الموجز في السطور التالية عدد من المفاجآت التي أعلن عنها المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية في مداخلة متلفزة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن القانون به أكثر من 60 مادة مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين وتشمل المسائل غير المتعلقة بأصول العقيدة مثل الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية وفقا لما حسمته المحكمة الدستورية العليا.

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتابع المستشار عبدالرحمن محمد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشمل كل الأمور المتعلقة بالزوجية بداية من الخطبة والعدول عنها والآثار المترتبة عليها وأحكام الشبكة والهدايا الخاصة بالمخطوبين.

وأضاف: ويشمل القانون كذلك أحكام عقد الزواج من بدايته والمحرمات في الزواج وملحق بعقد الزواج يتضمن كل ما يمكن أن يتفق عليه الطرفين حال عقد القران وهذا ليس إجباريا لتجنب اللجوء للمحاكم.

الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأضاف بأن الذمة المالية للزوجة مستقلة، متطرقًا لمسألة الزواج العرفي وإمكانية إلغاءه حيث قال: ولم نستطع إلغاء الزواج العرفي إذا توافرت شروطه وأركانه، وتم الحد منه بأن الزواج اذا لم يوثق عند الموثق أو المأذون لا يرتب أي أثر بالنسبة للقضاء إلا في حالات الطلاق والنسب فقط.

وكشف أنه تم وضع عدة أحكام مستكملًا: وضعنا كل أحكام المهر والشروط المترتبة على المهر واستحقاق المهر، وكل الأمور المتعلقة بمنقولات الزوجية ونفقة الزوجية وأحكام نفقة الزوجية وتقديرها ومتى تسقط، وأحكام الطلاق سواء يوقعه الزوج أو توقعه المحكمة، ومتى يتم فسخ عقد الزواج دون اللجوء إلى الطلاق وإنما إلى المحكمة لفسخه.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى الخلع وأحكام العدة بالكامل متى تبدأ ومتى تنتهي وأحكام النسب ومتى يثبت وكيف يثبت عند الإنكار واللجوء للوسائل العلمية مثل فحص "دي إن إيه".

ولفت إلى أنه في المشروع الجديد تم تعديل أحكام المفقود في حالة الغياب التي تستلزم مدد طويلة جدًا في حالة الحوادث والكوارث.

وفي نهاية المداخلة كشف أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية وحاليا مع وزارة العدل وجاهزا للمناقشة.

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