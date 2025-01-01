رسوم استخراج جواز السفر المصري لعام 2025 والأوراق المطلوبة

تعد رسوم استخراج جواز السفر المصري لعام 2025 من الموضوعات التي تهم الكثير من المواطنين الراغبين في السفر سواء للعمل أو السياحة، وحددت وزارة الداخلية المصرية الرسوم الخاصة بإصدار الجواز بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، سواء كان الطلب مستعجلًا أو يمكن الانتظار بضعة أيام.

وتبين الموجز في السطور الآتية كيفية استخراج جواز السفر بالخطوات، وماهي الاوراق المطلوبة

رسوم استخراج جواز السفر المصري 2025

رسوم استخراج جواز السفر المستعجل في نفس اليوم

يمكن للمواطنين الحصول على جواز السفر في نفس اليوم عند دفع رسوم قدرها 1600 جنيه مصري.

رسوم استخراج جواز السفر المستعجل خلال يومين



إذا كنت ترغب في الحصول على جواز السفر خلال يومين عمل، فتبلغ رسوم الإصدار 1300 جنيه مصري.

رسوم استخراج جواز السفر العادي

للمواطنين الذين لا يحتاجون إلى الاستعجال، يمكنهم استخراج جواز السفر مقابل 1110 جنيهات مصرية، حيث يتم تسليمه بعد ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب.



الأوراق المطلوبة لاستخراج أو تجديد جواز السفر المصري 2025

لإصدار أو تجديد جواز السفر، يجب تقديم المستندات التالية:

1. بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول.



2. شهادة ميلاد مميكنة: للأطفال أقل من 15 سنة.



3. صور شخصية: تقديم 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء بحجم 4×6.



4. الموقف من التجنيد: للذكور فقط، يجب تقديم مستند يوضح موقف الخدمة العسكرية.



5. المؤهل الدراسي: في حال عدم إثبات المؤهل على بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة (مستعجل)

لإصدار جواز سفر لأول مرة بشكل سريع، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل الإقامة.



2. سحب نموذج (29 جوازات) وملء جميع البيانات المطلوبة يدويًا.



3. تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص للمراجعة وتحديد الرسوم.



4. الحصول على إيصال بالمستندات المقدمة، ويجب الاحتفاظ به لاستلام جواز السفر.

جواز السفر المصري

مدة استلام جواز السفر المصري

يتم تسليم الجواز المستعجل في نفس اليوم أو خلال يومين عمل كحد أقصى، بناءً على نوع الخدمة المختارة.

أما الجواز العادي، فيتطلب 3 أيام عمل لاستلامه.



توفر وزارة الداخلية المصرية مرونة كبيرة في استخراج جواز السفر لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أولوياتهم، مما يضمن تقديم خدمات أسرع للمسافرين المستعجلين وخيارات اقتصادية لمن لا يمانعون الانتظار.

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