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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

عروض العثيم اليوم في مصر مع بداية السنة الجديدة 2025

أسواق العثيم
أسواق العثيم

نرصد لكم عروض العثيم اليوم، فمع موسم الأعياد والكريسماس، أعلنت أسواق العثيم في مصر عن تقديم عروض استثنائية تلبي احتياجات العملاء بأسعار تنافسية وجودة عالية، تتضمن العروض تخفيضات مميزة على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل عروض العثيم اليوم والتي نرصدها عبر الموجز:

عروض العثيم اليوم

  • متوفر مكعبات كندوز وزن كيلو 359.95 جنيه.
  • كما متاح خصم على كباب حلة كندوز وزن كيلو بسعر 399.95 جنيه.
  • تخفيض على مفروم كندوز اقتصادي بوزن كيلو بسعر 339.95 جنيه.
  • برجر كندوز بخصم مميز بسعر 289.95 جنيه.
  • متوفر خصم مميز على سجق كندوز وزن كيلو ب 289.95 جنيه.
  • متاح أيضا خصم على كفتة كندوز فرش وزن بسعر 289.95 جنيه.
  • المواد الغذائية الأساسية عبر خصومات كبيرة على الأرز، السكر، الزيت، والمعلبات.
  • منتجات الأعياد والهدايا زينة الكريسماس والهدايا المميزة بأسعار مغرية.
  • الأدوات المنزلية تخفيضات على مستلزمات المطبخ والأجهزة المنزلية.

تسعى أسواق العثيم دائمًا لتقديم تجربة تسوق فريدة تجمع بين التنوع الكبير في المنتجات والأسعار المناسبة، مع التركيز على توفير أجواء ممتعة للعملاء خلال زيارتهم.

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نبذة عن أسواق العثيم

تأسست أسواق عبدالله العثيم كامتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي بدأت عام 1956 على يد الشيخ صالح العثيم -رحمه الله-. تطورت الشركة عبر العقود لتصبح من رواد تجارة الجملة والتجزئة في المنطقة.

  • التحول الكبير: في عام 1990، طبقت الشركة مفهوم "جملة المستهلك"، ما جعلها رائدة في تقديم المنتجات بأسعار تنافسية.
  • البنية التحتية الحديثة: تمتلك العثيم مستودعات كبيرة بمعايير عالية للتخزين، وأسطول توزيع مجهز لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

 

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عروض العثيم اليوم
 
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عناوين فروع العثيم مصر 

  • عروض  العثيم 6 اكتوبر
  • عروض العثيم مؤسسة الزكاة
  • عروض العثيم فيصل
  • عروض العثيم الهرم
  • عروض العثيم 15 مايو
  • عروض العثيم شارع السودان
  • عروض العثيم مصر الجديدة
  • عروض العثيم حلوان
  • عروض العثيم حدائق حلوان
  • عروض العثيم جسر السويس
  • عروض العثيم قليوب
  • عروض العثيم المطرية
  • عروض العثيم التجمع الخامس
  • عروض العثيم النزهة
  • عروض العثيم الزيتون
  • عروض العثيم الدقى
  • عروض العثيم المقطم
  • عروض العثيم مدينة نصر

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