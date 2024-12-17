أفضل أسواق السيارات المستعملة في مصر لعام 2025.. الأسعار وأماكن البيع

تعتبر أسواق السيارات المستعملة خيارًا مفضلًا للكثيرين في مصر، سواء لأسباب مالية أو لاحتياجات عملية، ومع تزايد الطلب على السيارات المستعملة، أصبح هناك العديد من أسواق السيارات المستعملة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات المصرية.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز، أهم أسواق السيارات المستعملة في مصر، مواعيدها وأماكنها، بالإضافة إلى لمحة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر.

أسواق السيارات المستعملة: مواعيد وأماكن

تتنوع أسواق السيارات المستعملة في مصر حسب المحافظة، وقد تختلف مواعيدها من سوق لآخر، وغالبًا ما تُقام هذه الأسواق في أيام العطلات الأسبوعية مثل يوم الجمعة أو السبت.

فيما يلي أبرز أسواق السيارات المستعملة في بعض المحافظات المصرية:

سوق السيارات المستعملة في القاهرة

المكان: حي المعادي على طريق الأتوستراد، بالإضافة إلى سوق آخر في طريق السويس.

الموعد: كل يوم جمعة.

سوق السيارات المستعملة في الإسكندرية

المكان: منطقة الكافوري بحي أول العامرية، عند تقاطع طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وطريق الكافوري-برج العرب الجديدة.

الموعد: كل يوم جمعة.

أسواق السيارات المستعملة

سوق السيارات المستعملة في الدقهلية

المكان: بجوار مجمع المحاكم بمدينة المنصورة، وتستمر حتى منطقة المجزر في حي غرب المنصورة.

الموعد: كل يوم جمعة.

سوق السيارات المستعملة في السويس

المكان: على طريق العين السخنة بالقرب من محمية وادي دجلة، عند تقاطع طريق سوق السيارات وامتداد محور محمد نجيب.

الموعد: كل يوم جمعة.

أسواق السيارات المستعملة

سوق السيارات المستعملة في بني سويف

المكان: في منطقة بياض العرب عند نزلة محور عدلي منصور، على الناحية الشرقية من الطريق.

الموعد: كل يوم جمعة.

سوق السيارات المستعملة في القليوبية

المكان: مدينة بنها، بجوار سوق البرنس.

الموعد: كل يوم جمعة.

سوق السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة في مصر

تختلف أسعار السيارات المستعملة في مصر بشكل كبير بناءً على عدة عوامل مثل نوع السيارة، موديلها، حالتها، وأحيانًا المدينة التي يتم بيعها فيها.

و يمكن أن تبدأ أسعار السيارات المستعملة في مصر من حوالي 75 ألف جنيه للسيارات الاقتصادية أو القديمة، بينما قد تصل أسعار السيارات المستعملة الفاخرة أو الحديثة إلى أرقام أعلى.

سوق السيارات

نصائح لشراء السيارات المستعملة

تحقق من حالة السيارة: تأكد من فحص حالة السيارة بشكل دقيق سواء من الخارج أو الداخل.

استفسر عن تاريخ الصيانة: اسأل البائع عن تاريخ الصيانة والتعديلات التي قد تمت على السيارة.

المقارنة بين الأسواق: قارن بين الأسعار في أسواق السيارات المستعملة المختلفة للحصول على أفضل عرض.

استشارة فني مختص: في حال كنت لا تمتلك الخبرة الكافية، يمكنك الاستعانة بفني سيارات لتقييم حالة السيارة بشكل دقيق.

أسواق السيارات المستعملة

تظل أسواق السيارات المستعملة في مصر واحدة من أفضل الخيارات للأفراد الباحثين عن سيارات بأسعار معقولة، بفضل التنوع الكبير في الأسعار والأماكن المتاحة، يستطيع المواطنون اختيار السوق الأنسب لهم، كما أنه من المهم الاهتمام بتفاصيل فحص السيارات لضمان الحصول على صفقة جيدة.

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