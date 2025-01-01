تفاصيل قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة 2025

أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من المجندين 2025، مرحلة أبريل، علما بأن هذه الدفعة الجديدة ستضيف مجندوها إلى صفوف أبناء الوطن، الذين يتحلون بالشجاعة والإخلاص، لخدمة البلاد والشعب. نرحب بكم، ونأمل أن تكونوا جزءًا فعالًا من قيادة الوطن.

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل عن قبول القوات المسلحة دفعة جديدة من المجندين 2025 .

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ،على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025.

الشروط المراد توافرها

ومن ضمن شروط القوات المسلحة الواجب توافرها لقبول دفعة جديدة من المجندين 2025 الآتي:

• المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر "سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى آخر يوليو 2024.

وخريجى كليات "الطب البشرى، الأسنان، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية المساعدة" الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من غد وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم اعتباراً من 4 إلى 14 يناير.

• المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر "سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر ديسمبر"،من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 22 يناير وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم يومى 2 إلى 30 فبراير.

• المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023-2024، وكذا مواليد أشهر "أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس" من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023-2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 8 يناير وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم اعتباراً من 15 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.

• غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر"أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس" من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26 يناير وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 2 إلى 9 فبراير المقبل.

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