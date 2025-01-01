زيادات جديدة تضرب أسعار لبن نيدو ونسكويك في الأسواق المحلية

لبن نيدو.. في خطوة أثارت اهتمام المستهلكين، أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك والتاجر، عن زيادة جديدة في أسعار بعض المنتجات الغذائية، وذلك في الأسواق المحلية، التغييرات التي طرأت على الأسعار تشمل منتجات شهيرة مثل عبوة لبن نيدو 25 جراما ونسكويك ونسكافيه.

رفع أسعار عبوة لبن نيدو ظرف 25 جرامًا

شهد سعر عبوة لبن نيدو ظرف 25 جرامًا زيادة بمقدار جنيهين، حيث ارتفع السعر من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في وقت يشهد فيه السوق المحلي بعض التغيرات التي قد تؤثر على قدرة المستهلكين على تأمين احتياجاتهم اليومية.

ارتفاع سعر نسكويك

في سياق متصل، تم الإعلان عن زيادة في سعر ظرف نسكويك بواقع جنيهين، حيث ارتفع من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ويمثل هذا التغيير في الأسعار جزءا من الزيادة العامة التي تشهدها بعض المنتجات الغذائية في السوق ومن أبرزها كما ذكرنا سلفا عبوة لبن نيدو 25 جراما.

زيادة أسعار نسكافيه.. التفاصيل الكاملة

شهدت أسعار منتجات نسكافيه أيضًا زيادات جديدة في الأسعار غلى جانب نسكويك وعبوة لبن لبن نيدو 25 جراما، وجاءت الأسعار الجديدة كما يقدمها الموجز على الآتي..

نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة 12 (24 × 18 جم): 7 جنيهات للمستهلك.

نسكافيه جين ستيك كراميل 12/24 × 180 جم: 7 جنيهات للمستهلك.

نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12: 7 جنيهات للمستهلك.

نسكافيه بي ستيك بالحليب (24/12 × 200 جم): 9 جنيهات للمستهلك.

نسكافيه جولد (12 × 21 جم): 10 جنيهات للمستهلك.

نسكافيه جولد دان: 145 جنيهًا للمستهلك.

نسكافيه جولد دارك: 493 جنيهًا للمستهلك.

نسكويك

أسعار نسكافيه في يناير 2025

فيما يتعلق بأسعار نسكافيه في بداية عام 2025، فقد ارتفعت أسعار بعض الأصناف والتي يستعرضها الموجز على النحو التالي:

نسكافيه جولد إسبرسو برطمان 6 × 100 جم: 324 جنيهًا للمستهلك.

نسكافيه جولد ديسيف: 324 جنيهًا للمستهلك.

نسكافيه جولد أورج سيمب جارايت 12 × 100 جم: 324 جنيهًا للمستهلك.

نسكافيه كلاسيك داون برطمان 12 × 47.5 جرام: 33 جنيهًا للمستهلك.

نسكافيه كلاسيك عبوة: 162.5 جنيه للمستهلك.

نسكافيه كلاسيك - علبة 6 × 190 جم: 306.6 جنيه.

نسكافيه لاتيه جاهز للشرب 24 × 220 مل: 35 جنيهًا.

نسكافيه ريو موكا 24 × 220 مل: 35 جنيهًا للمستهلك.

نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب 24 × 220 مل: 35 جنيهًا للمستهلك.

تعد زيادة أسعار عبوة لبن نيدو وأصناف نسكويك بمختلف أوزانها والنسكافيه، بمثابة مؤشر على التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية في قطاع المواد الغذائية والمشروبات، ما يؤثر على قدرة المستهلكين في الحصول على هذه المنتجات.

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