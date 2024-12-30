استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم.. تفاصيل الأسعار والتصريحات الرسمية

شهدت أسعار الأرز في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم، وسط تنوع الأنواع ودرجات الجودة والنقاء، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء موسم الحصاد وبدء مرحلة تبييض الأرز، ويستعرض الموجز فيما يلي تفاصيل الأسعار وأبرز التصريحات الرسمية.

أسعار الأرز الأبيض للمستهلك وأرض المضرب

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك بين 28 و30 جنيهًا، وفقًا لجودة الأرز ونسبة الكسر فيه. أما بالنسبة لأسعار الأرز الأبيض أرض المضرب، فقد سجلت:

الأرز الأبيض رفيع الحبة: 22 ألف جنيه للطن.

الأرز الأبيض عريض الحبة: 23 ألف جنيه للطن.



أسعار الأرز الشعير اليوم

واصلت أسعار الأرز الشعير استقرارها في الأسواق، حيث تراوح سعر الطن بين 15 و16 ألف جنيه حسب النوع. وجاءت التفاصيل كالتالي:

الأرز الشعير رفيع الحبة: 15 ألف جنيه للطن.

الأرز الشعير عريض الحبة: 16 ألف جنيه للطن.

سعر الارز



تصريحات نقيب الفلاحين حول موسم الأرز

صرح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بأن موسم حصاد الأرز انتهى، حيث تم زراعة مساحات كبيرة هذا الموسم بلغت حوالي 1.6 مليون فدان، منها:

1.1 مليون فدان زراعات رسمية.

500 ألف فدان زراعات غير رسمية.



وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد تبييض الأرز وتجهيزه للأسواق.

وزارة التموين تطرح الأرز البلدي بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من الأرز البلدي في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يبلغ سعر الكيلو 24 جنيهًا. كما أكدت الوزارة توفر كافة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لفترة تصل إلى 6 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى خططها لتحسين منظومة العمل وزيادة المخزون الاستراتيجي، حيث تم التعاقد على كميات كبيرة من زيت الطعام عبر مناقصات عالمية، بالإضافة إلى استيراد رؤوس ماشية حية لتوفير اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة في الأسواق.

سعر الارز

إحصائيات وزارة الزراعة عن قش الأرز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن الانتهاء من حصاد محصول الأرز في المحافظات الست المزروعة به، وهي: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية. كما أشارت الوزارة إلى:

إجمالي القش الذي تم كبسه: 1.647 مليون طن.

القش المفروم: 879 ألف طن.

القش المشون: 602 ألف طن.





ويشهد سوق الأرز المصري استقرارًا واضحًا في الأسعار بفضل الجهود المبذولة من وزارة التموين ووزارة الزراعة لضمان توفير كميات كافية من المحصول وتلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

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