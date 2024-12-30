تعرف على سعر الأرز الأثنين 30 ديسمبر 2025 في الأسواق

شهدت أسعار الأرز اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، يتوفر في السوق المحلي مجموعة متنوعة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، ويرصد الموجز تفاصيل واسعار الأرز

سعر الأرز اليوم



الأرز الأبيض السائب: يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك بين 28 و30 جنيهًا، وذلك حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

سعر الأرز



سعر الأرز الأبيض أرض المضرب



الأرز الأبيض رفيع الحبة: يصل سعره إلى 22 ألف جنيه للطن.

الأرز الأبيض عريض الحبة: يبلغ سعره نحو 23 ألف جنيه للطن.



سعر الأرز الشعير اليوم



سجل سعر الأرز الشعير اليوم استقرارًا في الأسواق، حيث يتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع:

الأرز الشعير رفيع الحبة: سجل سعره نحو 15 ألف جنيه للطن.

الأرز الشعير عريض الحبة: بلغ سعره 16 ألف جنيه للطن.



انتهاء موسم حصاد الأرز



أفاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بأن موسم حصاد الأرز قد انتهى، وأننا الآن في مرحلة تبييضه. وقد بلغت المساحات المنزرعة هذا الموسم حوالي 1.6 مليون فدان، منها 1.1 مليون فدان زراعات رسمية و500 ألف فدان زراعات غير رسمية.

وزارة التموين وتوفير الأرز



طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدي في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 24 جنيهًا للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية مثل السكر وزيت الطعام والمكرونة، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تعزيز المخزون الاستراتيجي



وضعت وزارة التموين خطة لتحسين منظومة العمل وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، حيث تعاقدت على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام ورؤوس الماشية لطرح اللحوم الطازجة.

متابعة حصاد الأرز وإعادة تدوير القش



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتهاء أعمال حصاد الأرز في المحافظات الستة المزروعة بالمحصول، مع استمرار عمليات جمع وتدوير قش الأرز، وقد تم كبس حوالي مليون و647 ألفا و719 طنا من قش الأرز، بينما تم فرز حوالي 879 ألفا و135 طنا، وتم تشوين 602 ألف و859 طنا.

تستمر الجهود في تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات لضمان تلبية احتياجات السوق والمواطنين.

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