إليك تفاصيل أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 29 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا، مع اختلافات طفيفة في بعض الأنواع بحسب الحجم والجودة، وتظل أسعار الأسماك مستقرة بالمقارنة مع الفترات السابقة، مما يعكس حالة من التوازن في سوق الأسماك.

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. تفاوت في الأنواع

تختلف أسعار السمك حسب النوع والحجم، حيث تتراوح أسعار الأسماك الشعبية من البلطي إلى المكرونة على النحو التالي:

البلطي: تراوح سعر البلطي الممتاز من 68 إلى 76 جنيهًا، بينما بلغ سعر البلطي متوسط الحجم بين 63 إلى 67 جنيهًا.

الفيليه والقراميط: سعر فيليه البلطي يتراوح بين 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر القراميط من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

السمك المجمد والمكرونة: بلغ سعر كيلو المكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما تراوح سعر المكرونة سويسي بين 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري والأنواع الأخرى: تفاوت كبير حسب الحجم

أما بالنسبة للجمبري والأنواع البحرية الأخرى، فقد سجلت الأسعار التي يستعرضها موقع الموجز كالتالي..

الجمبري: يتراوح سعر كيلو الجمبري من 170 إلى 670 جنيهًا، وذلك حسب الحجم.

الأسماك البحرية: سعر كيلو سمك موسى والسبيط تراوح بين 190 إلى 290 جنيهًا، بينما بلغ سعر سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المميزة: تفاوت بين الجودة والحجم

أسعار الأسماك المميزة مثل البربون، المرجان، والدنيس شهدت أيضًا تفاوتًا في الأسعار:

البربون: تراوح السعر بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

المرجان: سعر كيلو المرجان الممتاز تراوح بين 150 إلى 250 جنيهًا.

الدنيس: تراوح سعر كيلو سمك الدنيس بين 90 إلى 245 جنيهًا.

أسعار الأسماك الأخرى: استقرار في بعض الأصناف

على الجانب الآخر، تتفاوت أسعار بعض الأنواع الأخرى مثل السردين، الكابوريا، والمجمدات كما يستعرضها الموجز على النحو التالي..

السردين: تراوح سعر السردين بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 إلى 135 جنيهًا.

المجمدات: تراوحت أسعار السردين المجمد بين 50 إلى 80 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الماكريل المجمد بين 100 إلى 140 جنيهًا.

اقرأ أيضا

أسعار السجائر اليوم.. المحلي في متناول اليد والمستورد بتفاوت ملحوظ

كم سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار .. وصلت لكام بختام التعاملات