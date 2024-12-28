استقرار نسبي في أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

شهد سوق العبور استقرارًا نسبيًا في أسعار السمك اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، وذلك بكافة أنواعه مع اختلاف طفيف في الأسعار بين الأنواع المتباينة، وهذا الإستقرار يعكس تنوع الخيارات المتوفرة أمام المستهلكين، حيث جاءت الأسعار لتتناسب مع كافة الفئات وذلك حسب الجودة ومستوى الطلب، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت.

أسعار أنواع السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك اليوم السبت

وبالنسبة إلى أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور، بلغت أسعارًا تختلف بين مستويات متوسطة إلى مرتفعة، حيث سجل سعر البلطي من الدرجة الأولى بين 68 و74 جنيهًا للكيلو، ولكن تراوح سعر الدرجة الثانية بين 63 و67 جنيهًا.

وسجلت أسعار السمك اليوم كلا من البلطي الأسواني، بين 30 و70 جنيهًا للكيلو وذلك وفقًا لجودة السمك، أما بالنسبة للفيليه البلطي، فقد تراوح سعره بين 50 و250 جنيهًا للكيلو، حسب مستوى التقطيع.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أما بالنسبة لسعر السمك البوري اليوم السبت، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين المصريين، فقد استقرت أسعاره، والسمك البوري من الدرجة الأولى تراوح سعره بين 125 و185 جنيهًا للكيلو، ولكن بلغ سعر الدرجة الثانية بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الجمبري اليوم السبت في سوق العبور

ورغم ارتفاع أسعار الجمبري، إلا إنه يظل من الخيارات الفاخرة في السوق المصري، حيث تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 580 و700 جنيه للكيلو، ولكن تراوحت أسعار الدرجة الأولى بين 510 و570 جنيهًا، والدرجة الثانية بين 380 و500 جنيه، أما بالنسبة للجمبري المجمد، فقد تراوح سعره بين 175 و475 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار الدرجة الثالثة منه بين 160 و340 جنيهًا.

أسعار السمك المجمد اليوم في سوق العبور

تسجل أسعار السمك اليوم السبت وخاصة الأسماك المجمدة، التي تعتبر خيارًا اقتصاديًا، أسعارًا مستقرة، إذ تراوحت أسعار سمك المكرونة والمرجان والبربون المجمدة بين 30 و60 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر السردين المجمد بين 50 و80 جنيهًا للكيلو، أما بالنسبة لسعر الماكريل المجمد فقد بلغ أسعارًا بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم السبت

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