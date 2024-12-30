تباين ملحوظ.. تعرف على أسعار الخضار الإثنين 30 ديسمبر في سوق العبور

سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، يواصل سوق العبور، الذي يُعد أكبر أسواق الجملة في مصر، جذب الانتباه كمرآة تعكس حركة الأسواق في البلاد وتباين أسعار الخضار.

ويستعرض الموجز، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور على النحو التالي..

أسعار الخضروات الأساسية اليوم

الطماطم: تراوح سعر الكيلو بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن السعر السابق.

البطاطس: تراوحت بين 4.5 و11.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا.

البصل الأبيض: من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو، مسجلًا انخفاضًا قدره جنيهين.

البصل الأحمر: بين 9.5 و11.5 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: بين 8 و16 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار

أسعار الخضروات الورقية والبقوليات

الملوخية: تراوح سعر الكيلو بين 7 و9 جنيهات.

السبانخ: بين 7 و9 جنيهات.

البسلة: تراوحت بين 18 و24 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا: من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان والفلفل بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الرومي: بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي والصوب: تراوح سعر الكيلو بين 16 و20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي والصوب: بين 12 و20 جنيهًا.

الفلفل الألوان: تراوح بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار المختلف

ويقدم موقع الموجز، تفاصيل بأسعار الخضار المختلف على النحو التالي..

القلقاس: بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

البطاطا: تراوحت بين 3 و10 جنيهات للكيلو.

الثوم: بين 65 و85 جنيهًا للكيلو.

الخيار البلدي والصوب: تراوح البلدي بين 9 و11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين، والصوب بين 12 و18 جنيهًا.

الخس والبروكلي والكرفس

الخس البلدي: بين 6 و7 جنيهات.

الخس المشرشر والمر: من 2 إلى 4 جنيهات.

الخس الكابوتشي: بين 6 و9 جنيهات.

البروكلي: تراوح بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

الكرفس الفرنسي: بلغ سعره نحو 7.5 جنيه.

أسعار الليمون اليوم في سوق العبور

الليمون الحلو: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: بين 27 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون الأضاليا: تراوح بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

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