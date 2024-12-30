أسعار كراتين رمضان 2025 تبدأ من 400 جنيه وتناسب جميع الأسر

أسعار كراتين رمضان 2025.. مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير من المواطنين عند أسعار السلع وخاصًا أسعار كراتين رمضان، لذا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية توفير كراتين غذائية رمضانية تحتوي على السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

أسعار كراتين رمضان 2025

وأوضحت أنه تم طرح تلك الكراتين في أسواق اليوم الواحد وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان توافر المواد الغذائية الرئيسية للأسر المصرية بأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، يستعرض الموجز، ثلاثة نماذج للكراتين الرمضانية 2025 على النحو التالي:

محتويات كرتونة رمضان "نموذج 1"

أرز 1 كيلو: 2 كيس

مكرونة 1 كيلو: 2 كيس

سكر 1 كيلو: 2 كيس

دقيق ورقي معبأ 1 كيلو: 2 كيس

فول معبأ 500 جرام: 1 كي

عدس معبأ 500 جرام تركي: 1 كيس

صلصة قها 300 جرام برطمان: 1 برطمان

زيت خليط 800 ملي: 1 زجاجة

ملح 300 جرام: 2 كيس

إجمالي التكلفة: 400 جنيه.

أسعار كراتين رمضان 2025

محتويات كرتونة رمضان "نموذج 2"

أرز 1 كيلو: 2 كيس

مكرونة 1 كيلو: 2 كيس

سكر 2 كيلو: 2 كيس

شاي معبأ 250 جرام: 1 كيس

صلصة روبى معبأ 300 جرام: 3 عبوات

عدس معبأ 500 جرام: 1 كيس

فول معبأ 500 جرام: 1 كيس

زيت خليط 800 ملي: 1 زجاجة

ملح معبأ 300 جرام: 2 كيس

دقيق معبأ 1 كيلو: 2 كيس

فول سوداني أو تسالي: 1 كيس

بسكويت 100 جرام: 1 عبوة

إجمالي التكلفة: 600 جنيه.

محتويات كرتونة رمضان "نموذج 3"

أرز 1 كيلو: 4 أكياس

مكرونة 1 كيلو: 5 أكياس

سكر 1 كيلو: 4 أكياس

صلصة بيوفانك 300 جرام: 2 عبوة

دقيق ورقي معبأ 1 كيلو: 2 كيس

فول معبأ 500 جرام: 1 كيس

سمنة 1.5 كيلو: 1 كيس

شاي 100 جرام: 1 عبوة

زيت خليط 800 ملي: 1 زجاج

ملح 300 جرام: 2 كيس

إجمالي التكلفة: 800 جنيه.

كراتين رمضان 2025

النموذج الأول: الأسر الصغيرة بكميات أساسية وتكلفة منخفضة بسعر 400 جنيه

النموذج الثاني: تنوعًا أكبر بإضافة البسكويت والفول السوداني وتكلفة متوسطة بـ 600 جنيه.

النموذج الثالث: الأكثر شمولًا بكميات كبيرة من السلع الأساسية وتكلفة أعلى بـ 800 جنيه.

كما تهدف المبادرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لدعم الأسر خلال رمضان، تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين الفئات المختلفة إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

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