موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة المقررة مساء السبت المقبل لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد

يلتقي فريق توتنهام نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر السبت المقبل 4 يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

توتنهام ضد نيوكاسل

تشكيل توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يضم تشكيل توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد العناصر التالية..

حارس المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، جراي، سبينس

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة فريق توتنهام ضد نظيره نيوكاسل يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025