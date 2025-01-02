القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

جماهير كرة القدم، يترقبون قمة نارية تجمع ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن مواصلة انتصاراته بفوز جديد أمام نظيره مانشستر يونايتد، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز برصيد 45 نقطة.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مباراة ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد، المقررة مساء الأحد المقبل الموافق 5 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مواجهة فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، يتم نقلها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد الدفع بالعناصرالتالية:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، كورتيس جونز، أليكسيس ماك إليستير.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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