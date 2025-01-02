سعر اليورو اليوم الخميس 2 يناير 2025 في البنوك المصرية
سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام السابقة.
سعر اليورو اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر ليورو مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
52.8472 جنيه للشراء.
52.9992 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس
52.8218 جنيه للشراء.
53.0073 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
52.8218 جنيه للشراء.
53.0073 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
52.801 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول
52.801 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك SAIB
52.80 جنيه للشراء.
53.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
52.7909 جنيه للشراء.
53.0475 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي
52.7706 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
52.7452 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
52.7356 جنيه للشراء.
53.0477 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
52.735 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
52.73 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك CIB
52.73 جنيه للشراء.
53.0475 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي
52.73 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB
52.6949 جنيه للشراء.
53.2313 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي
52.5969 جنيه للشراء.
52.9945 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
52.5474 جنيه للشراء.
52.9968 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
52.5471 جنيه للشراء.
53.0373 جنيه للبيع.
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