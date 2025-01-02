حريق شقة المنيب.. عنصر جديد يُضاف إلى قائمة الحرائق بالمحافظات المختلفة

حريق شقة المنيب.. عنصر جديد يضاف إلى قائمة الحرائق التي حدثت في الدولة خلال الأيام والأشهر الماضية، إذ إن حريق شقة المنيب الذي وقع اليوم الخميس، تمكن من محتويات الشقة الواقعة في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، الموجز تسرد التفاصيل في التقرير التالي.

حريق شقة المنيب

نشب حريق شقة المنيب، اليوم، إذ إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل الشقة؛ لذا انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد حريق شقة المنيب.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة المنيب، وذلك قبل أن يمتد إلى الوحدات المجاورة، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

تحرير محضر بالواقعة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة التي طالبت بسرعة تحريات المباحث لكشف ملابسات الحريق والسبب في اندلاعه.

فيما يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة، وتفريغ كاميرات المراقبة، لإزاحة الستار عن ملابسات وسبب نشوبه في الوحدة السكنية.

حريق حضانات الشرقية

حريق حضانات الشرقية.. كان التهم في وقت سابق حضانات في مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، لكنه لم يكن حريقًا عاديًا بل إنه لامس أهم الفئات في المجتمع الذين لن يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم أو حتى يفروا منه حتى ينجوا بأنفسهم.

حريق حضانات الشرقية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بحضانات مستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، أمس الأربعاء.

حريق شقة المنيب

بلاغ باندلاع حريق حضانات الشرقية

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من مستشفى القنايات المركزي، يؤكد اندلاع حريق حضانات الشرقية، والذي شب بحضانات المستشفى.

السيطرة على حريق حضانات الشرقية

وانتقلت قوات الأمن، مدعومة بقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ بـ حريق حضانات الشرقية، ليتضح اندلاع حريق بحضانات مستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، بالطابق الثالث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للأقسام المجاورة.

نقل 7 أطفال لمستشفى أخرى

وعلى الفور تم نقل 7 أطفال من الحضانة التي اندلع بها الحريق إلى مستشفيات أخرى.

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