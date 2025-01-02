موعد أذان العصر اليوم الخميس 2-1-2025 في القاهرة والمحافظات .. انتبه لفرق التوقيت

موعد أذان العصر.. يختلف موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مختلف المحافظات، و في القاهرة، ينتظر أن يكون موعد الأذان في الساعة 3:29 مساءً، بينما قد يختلف الموعد قليلًا في بعض المحافظات الأخرى حسب الموقع الجغرافي.

وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 يناير 2025، فى القاهرة والمحافظات، و تعد صلاة العصر واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتؤدى في وقت ما بعد الزوال (أي بعد وقت صلاة الظهر) وقبل غروب الشمس، ويعتبر وقت صلاة العصر من الأوقات التي تتميز بالبركة، وهي الركعة الثالثة في ترتيب الصلوات اليومية.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:48 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:51 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:50 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:54 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:54 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:54 م

موعد أذان العصر في أسوان: 2:53 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:44 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:43 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 3:10 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:47 م

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:43 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:49 م

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:51 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:41 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:52 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:46 م

دعاء بعد صلاة العصر

من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، كان يستغفر الله ثلاثًا ويردد الأذكار، مثلما ورد في الحديث الشريف حيث كان يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»، وقد ورد أيضًا دعاء الاستغفار: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ». ومن الأدعية المستحبة بعد الصلاة:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا مُعاذُ، واللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ، واللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ، فقال: أوصِيكَ يا معاذُ لا تَدَعْنَّ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ."

موعد أذان العصر

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت."

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، وكان يقول: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ."

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم من الصلاة قال: اللَّهُمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ، وما أنتَ أعلمُ به مني، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت."

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرَزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا."

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