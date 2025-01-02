بيرسي تاو يحسم لـ النادي الأهلي صفقة كبرى برعاية محمود الخطيب

بات الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي على مقربة من الرحيل بقوة عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادِ يرغب قي التوقيع معه بدايًة من يناير الحالي.

وارتبط اسم بيرسي تاو بالانتقال إلى أحد الأندية الخليجية بالإضافة إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضمه بشكل مجاني في الصيف المقبل أو حال فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بـ يناير الجاري.

بيرسي تاو على أعتاب الشمال القطري

وعلم" الموجز" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يُريد استغلال بيرسي تاو كورقة من أجل حسم صفقة التعاقد مع بغداد بونجاح مهاجم نادي الشمال القطري في يناير المقبل.

وأفادت المصادر أن الخطيب قد عرض على مسؤولي نادي الشمال القطري الحصول على خدمات اللاعب بيرسي تاو في الشتاء الحالي مقابل التعاقد مع بغداد بونجاح في الفترة الحالية.

بيرسي تاو- النادي الأهلي

ويتمسك الخطيب بحسم صفقة التعاقد مع اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر وذلك لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي التوصل لاتفاق مع بيرسي تاو من أجل فسخ التعاقد بين الطرفين أو الانتقال إلى فريق الشمال القطري بالفترة المقبلة.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لملاقاة نادي شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26 والمنتخبات المودعة.. مفاجآت مثيرة

الميركاتو الشتوي| مانشستر سيتي يستهدف ضم عمر مرموش لتعزيز الهجوم في يناير