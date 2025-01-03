شروط جديدة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026

حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية شروط جديدة للقبول الطلاب ومن بينها ضرورة التزام أولياء الأمور بالإقامة داخل النطاق الجغرافي المحيط بالمدرسة المتقدم إليها الطالب، وفقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي أو مستند رسمي صادر قبل الإعلان بما لا يقل عن ستة أشهر، وذلك على مسؤولية ولي الأمر.

ويستعرض موقع "الموجز" شروط وحدة المدارس المصرية اليابانية لقبول الطلاب للعام الدراسي الجديد 2025-2026 حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية خلال هذه الأيام ومن المقرر أن يستمر التقديم لمدة 30 يوم.

المدارس المصرية اليابانية

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن من ضمن شروطها أن اليوم الدراسي يمتد من الساعة 7:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً، مع إمكانية زيادته لتلبية متطلبات تطبيق أنشطة التوكاتسو، مشيرة إلى أن من حق المدرسة في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفقًا لنظام عملها، دون إمكانية اعتراض ولي الأمر، نظرًا لطبيعة المنظومة التعليمية التي اختار الانضمام إليها.

المدارس المصرية اليابانية

وثمنت المدارس المصرية اليابانية أن شرط الإقامة القريبة وضع لضمان الالتزام الكامل بجداول اليوم الدراسي المطول وأنشطة التوكاتسو، مع ضرورة التزام ولي الأمر بحضور نجله في المواعيد المحددة دون استثناء، بما يتماشى مع قواعد المنظومة التعليمية المعتمدة.

رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2025-2026 بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 30 يومًا، ويمكن التقديم من خلال الرابط من هنــــــــــــــا .

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى إعلان فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، ومن المقرر إعلان شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس والتي عددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

ومن المقرر فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس المصرية اليابانية الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفقًا لقواعد المدارس.

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